Jojo Todynho revela sonho de engravidar: “depois que eu me formar”

Após um dia de sol e praia, Jojo Todynho resolveu responder nas redes perguntas de fãs e uma delas tocou no ponto fraco da cantora e trouxe à tona um sonho antigo da influenciadora. “Ainda está com os planos de ter o baby?”.

Sem titubear, Jojo disse que sim. “Depois que eu me formar eu pretendo...uma menina, um menino, o que Deus me abençoar é bem-vindo. Ele já me abençoou com um negão lindo (menino que pretende adotar), e vem mais por aí, mas depois que eu me formar, acredito que lá pelos 34, 35 (anos) é uma idade muito boa”, revelou Jojo Todynho.

PELADA?

Jojo Todynho (Reprodução/Instagram)

Jojo também se deparou com questões um pouco mais ‘calientes’ vindas de seus fãs, mas essas ela preferiu ficar quieta e fazer ‘cara de paisagem’. “Meu marido disse que tem um sonho de ter ver pelada...não vou mentir, eu também!”, perguntou a fã.

Recomendados

Jojo já postou fotos ousadas em suas redes, com marca de biquíni ou escondida entre flores, mas nunca apareceu completamente nua. Mas também nunca disse que não faria, então talvez o casal ainda tenha esperanças!

Biquini

Nesta quinta, a cantora aproveitou o sol do Rio de Janeiro para ir à praia de biquíni e exibir seu corpo após perder muitos quilos com a bariátrica e outros tantos com um programa de malhação intensiva. Os seguidores gostaram do que viram: “Uma coisa ninguém pode negar essa bund@ da inveja nas inimigas”, disse uma delas no Instagram.