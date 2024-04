Idêntica à atriz? Angelina Jolie posa ao lado de sua filha Vivienne e assim ela parece aos 15 anos

Angelina Jolie limitou sua carreira como atriz para dedicar tempo aos seus filhos Maddox, Vivienne, Zahara, Siloh e Knox, após sua polêmica separação de Brad Pitt, a quem acusou de tê-la maltratado a ela e a um de seus primogênitos adotivos.

No entanto, ele realizou alguns trabalhos como seu musical mais recente 'The Outsiders', que terá sua pré-estreia em Nova York em 11 de abril, então ele tem estado ajustando os últimos detalhes com seu elenco.

Embora os filhos da famosa geralmente estejam longe das câmeras, de vez em quando costumam aparecer ao lado dela para acompanhá-la em seus projetos, tapetes vermelhos ou até encontros com amigos, e agora é a vez de Vivienne Jolie-Pitt, sua filha mais nova.

Assim é a aparência de Vivienne

Angelina Jolie e Brad Pitt passaram para seus filhos a paixão pela atuação, então desde pequenos estiveram envolvidos em algumas produções cinematográficas, alguns na frente das câmeras e outros atrás delas, embora tenham tentado passar despercebidos para não serem afetados pela fama.

Vivienne tem sido a companheira de Angelina nos últimos meses ao se envolver no projeto de sua mãe, então ambas posaram com diferentes estrelas de Hollywood como Matt Dillon, uma das estrelas do drama sobre a maioridade de Francis Ford Coppola de 1983.

A obra conta com grandes talentos como: Tom Cruise, Diane Lane, Rob Lowe, Patrick Swayze, Emilio Estevez, C Thomas Howell e Ralph Macchio.

No momento da atriz junto com sua filha e o elenco de seu musical, Angelina usava um terno preto com o cabelo solto e óculos de sol pretos, enquanto a adolescente vestia um look confortável com uma camiseta azul.

O novo elenco inclui Sky Lakota-Lynch, Kevin William Paul, Brent Comer, Joshua Boone, Joshua Schmidt e Brody Grant. A filha mais nova de Angelina e Brad escolheu o projeto depois de assistir a uma produção de The Outsiders em San Diego.

"Viv me lembra minha mãe no sentido de que não busca ser o centro das atenções, mas sim ser um suporte para outros criativos. Ela é muito reflexiva e leva o teatro a sério, trabalhando duro para entender melhor como contribuir. Espero poder contribuir enquanto continuo aprendendo com essa incrível equipe, com a qual tenho trabalhado desde que minha filha me levou para ver o espetáculo no La Jolla Playhouse", disse Jolie em 2023 sobre o talento de sua filha mais nova.

Vivianne é gêmea de Knox e ambos têm uma grande semelhança com a mãe, a ponto de muitos afirmarem que a mais nova é o mini clone da famosa, embora sua irmã Shiloh também tenha sido comparada com a diva de 48 anos.