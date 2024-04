Exagerou nos filtros? O ‘detalhe’ no visual de Shakira pelo qual a chamaram de “pouco elegante”

Shakira quebra as regras

Fiéis ao seu estilo, a colombiana se tornou um dos ícones do estilo casual graças aos seus looks esportivos e jeans largos, demonstrando que as regras de Carolina Herrera não são totalmente verdadeiras e que mulheres acima dos 40 anos podem usar esse tipo de roupa com orgulho sem perder a elegância.

No entanto, foi um vídeo recente nas redes sociais que acabou roubando a atenção de seus seguidores e não exatamente de uma boa maneira, já que Shakira foi vítima de uma série de críticas por apresentar uma coreografia simples e uma aparência que os fãs qualificaram como “de mau gosto”.

O visual foi composto por um conjunto de roupas esportivas em tons de bege da marca americana 'AMIRI', conhecida por ser uma das favoritas do ex de Karol G, Anuel AA.

Ela posou com uma jaqueta cortada crop e uma calça com linhas finas nas extremidades das pernas, que parecem ser feitas de tweed, adicionou uma camiseta branca de alças finas e luvas sem dedos. Por fim, Shakira complementou seu visual com tênis plataforma, que já se tornaram um clássico de seu estilo.

Embora o conjunto tenha gerado opiniões divididas e até comparações com Britney Spears, o que chamou a atenção não foi tanto o visual em si, mas a aparência que a Shakira exibia, voltando a ser tema de debate a sua suposta urgência em parecer mais jovem.

O visual de Shakira que recebeu críticas

Durante a apresentação de seu álbum 'Las Mujeres Ya No Lloran' em Miami, Shakira foi duramente criticada por sua aparência que chamaram de 'descuidada' e 'suja' por mostrar um penteado 'messy' e maquiagem craquelada, alegando que a cantora só se valia de filtros nas redes sociais para parecer jovem, mas que a realidade era outra.

Mas foi sua nova postagem para a promoção de ‘Cohete’ que desencadeou uma série de comentários por parte de seus seguidores, que a acusaram de exagerar nos filtros. Na publicação, podia-se ler a insatisfação de alguns usuários criticando o fato de Shakira continuar buscando "parecer jovem", mostrando uma pele de porcelana sem rugas ou linhas de expressão e até mesmo a chamaram de "pouco elegante": "É puro filtro", "Corpo de jovem... rosto de velha", "Shakira, sempre tão elegante (ironia)".

