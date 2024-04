Eliminado do BBB 24, MC Bin Laden anuncia mudança de nome e relembra passado: “Já vendi armas pra ter o que comer”

17º eliminado do BBB 24 nesta quinta-feira (4), com 80,34% dos votos, MC Bin Laden participou do tradicional café da manhã com Ana Maria Braga, no programa ‘Mais Você'. Entre diversos assuntos, o funkeiro falou sobre as brigas com Davi dentro da casa e sobre a mudança no nome artístico para realizar um sonho antigo.

“Eu já tive o visto negado mais de uma vez, mas eu tenho muito convite para fazer show lá (nos Estados Unidos). Eu tenho o sonho de ir para lá, mas não com esse nome porque eu vou trocar. Tenho o sonho de ir lá ver um jogo de basquete”.

o mc bin laden querendo fortalecer a amizade com a ana maria depois de descobrir que ela também torce pro celtics 🗣️ #bbb24 #maisvocê pic.twitter.com/49XphSjp3y — PAIVA (@paiva) April 5, 2024

A mudança de nome já havia sido comunicado antes mesmo de iniciar o reality, mas no café da manhã com a apresentadora ele enfim revelou o nome: MC Binn.

Veio aí MC BINN 🤙🏽❤️



BIN NO MAIS VOCE pic.twitter.com/Yb2VctQPlQ — MC BIN LADEN (@mcbinladen) April 5, 2024

MC Bin Laden vs Davi

Após diversas discussões com Davi dentro do reality, o que quase gerou a expulsão de ambos, MC Bin Laden foi eliminado em um Paredão enfrentando justamente seu maior oponente dentro da casa. Contudo, o brother afirmou que já sabia do resultado devido ao favoritismo do baiano.

“Eu já sabia que era eu [que eu iria sair]. A gente tem a visão do jogo, naquele momento já tinha uma noção que o Davi era favorito ali com os Fadas. Sabia que ia sair. Eu tinha esperança, mas ela foi embora há muito tempo”.

O MC também relembrou seu passado, e disse que a sua vida mudou graças ao funk. “Já passei fome, tive que comer umas paradas do lixo. Já vendi umas armas para ter o que comer, mas o funk foi uma porta que abriu ali. A música foi uma forma de eu conseguir mudar a vida da minha família.”

MC Bin Laden falou que quer casar e a Ana Maria já hablou que tem muita gente querendo 🗣️ #MaisVocê #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/6RmQlV8zEP — gshow (@gshow) April 5, 2024

