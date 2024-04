Eliminado do BBB 24, Bin revela sensação após briga polêmica com Davi (Reprodução/Globo)

Eliminado do BBB 24, Bin revelou qual foi sua sensação depois da briga polêmica com Davi. Sem saber que muitos pediram sua expulsão do reality, o funkeiro afirmou para Thais Fersoza que tem vergonha da postura tomada com o fim do Sincerão.

“Eu tenho vergonha disso daí, não tenho orgulho não. Eu não sou assim aqui fora, eu nunca fui assim. Eu era o cara que separava a briga, tranquilão”, comentou o último famoso eliminado do BBB.

Ao ver as cenas exibidas para o público, Bin Laden destacou que o Sincerão é muito desconfortável para todos os brothers e sisters e com ele não foi diferente: “Estar alí não é uma coisa confortável, para muita gente não era e para mim não era nada confortável. Eu não estou acostumado na vida a apontar o dedo na cara de alguém para ter que ficar falando mal”.

Ainda sobre a briga mais polêmica com Davi, que poderia ter gerado a expulsão de ambos do BBB 24, MC Bin Laden disse que o desconforto era muito grande e que sente vergonha de sua atitude, mas afirmou para Thaís Fersoza, apresentadora do Bate-Papo BBB, que tinha uma estratégia, que não foi respeitada.

“Alí era uma sensação muito desconfortável de estar alí. Dessa atitude eu tenho vergonha, por que eu tinha até falado que eu não queria falar com ninguém depois do Sincerão, não procurava ninguém que falava mal de mim, que me atacava. Respeitava o espaço e o momento da pessoa”, disse o famoso.

No paredão duplo, Bin foi eliminado do BBB 24 com uma grande rejeição

A noite desta quinta-feira (04) trouxe uma decisão pedida pelo MC, que chegou a falar com Buda que precisava saber se o favoritismo de Davi era verdadeiro.

Mas, o fim de jogo para o famoso demonstrou uma grande rejeição por parte do público, pelo menos, quando se trata do duelo Bin versus Davi. O 17ª paredão tirou o último camarote da casa mais vigiada do Brasil com 80,34% dos votos.

Esse foi o primeiro paredão duplo do BBB 24, que tem sua final marcada para terça-feira (16).