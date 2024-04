Davi favorito e elogios: Público opina após a eliminação de Bin do BBB 24

A eliminação de Bin do BBB 24, com 80,34% dos votos, já não era surpresa para muitos que acompanham o Big Brother Brasil, mas movimentou as redes sociais durante a madrugada desta sexta-feira (05), enquanto o brother participava do Bate-Papo.

Com o funkeiro fora do reality show, parte do público determinou que o favoritismo de Davi para final do BBB está mais do que certo, basta saber quem serão os outros dois finalistas: “Tranquilo e favorável para a torcida do Davi”, escreveu uma pessoa, depois da despedida de Bin.

As qualidades de Bin Laden também foram aplaudidas pelos fãs do reality show da Globo. Uma pessoa disse que o MC foi eliminado, mas “saiu com respeito e humildade” da casa mais vigiada do Brasil.

Um outro destacou no perfil oficial do BBB no Instagram que Bin “é uma pessoa querida, humilde, bem antes de entrar no BBB”. Ele contou ainda que chegou a conversar com o famoso: “Ele foi super solícito. Se mostrou um excelente jogador, com erros e acertos, como qualquer um. Ele é um vencedor e merece conquistar muito mais”.

Frases parecidas também surgiram no perfil de MC Bin Laden na mesma rede social. Fãs afirmaram que o famoso “tem um coração gigante” e que “merece todo o sucesso que a vida lhe proporcionar”.

Por fim, a eliminação de Bin do BBB 24 foi apontada como um erro estratégico do funkeiro. Para muitos fãs do artista e do reality, o MC só não está na final por ter escolhido os aliados “errados” durante o confinamento: “Bin se perdeu no jogo, poderia ter jogado ao lado de Davi”.

O BBB 24 continua em seu modo turbo até a grande final, que está marcada para terça-feira (16), depois do capítulo da novela Renascer. Quem levará o prêmio milionário para casa?