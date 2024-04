Buda segue líder no BBB 24, mas público tem piada pronta sobre memória

A vitória de Lucas Henrique em mais uma prova do líder virou piada pronta entre os fãs do BBB 24. Em uma disputa focada na memória, muitos anônimos disseram que Buda era muito bom, mas não lembrou de um detalhe importante sobre seu casamento com Camila Moura.

Nas redes sociais, nem o resultado favorável aos gnomos fez com que o público deixasse a suposta traição de Buda no esquecimento: “O Buda é bom de memória, só não lembra que é casado”, escreveu uma pessoa.

Um outro disse que o pensamento de Lucas Henrique dentro do Big Brother Brasil funciona da seguinte maneira: “Perco a esposa, mas não perco uma prova” e brincou que este era um pensamento clássico do pipoca no reality show da Globo.

Recomendados

As piadas envolvendo o jogo da memória na prova do líder e o fim do casamento de Buda e Camila Moura não pararam durante toda a madrugada desta sexta-feira (05). No perfil oficial do BBB no Instagram, onde a vitória de Lucas foi também foi anunciada, muitas pessoas escreveram que Buda “lembrou de tudo, menos que era casado”.

A vitória amarga de Buda na prova do líder do BBB 24

Além das piadas, a vitória de Lucas Henrique na prova desta quinta-feira (04) também foi muito amarga. Há quem diga que mesmo permanecendo no BBB 24 por causa da sorte, o brother está com seus dias contados: “Uma hora tu sai Buda, tu num vai morar aí infeliz”, disse uma pessoa que acompanhou tudo de casa.

Um outro afirmou que ver Lucas na liderança do BBB 24 não garante nada para os gnomos: “Buda líder e Giovanna será a próxima eliminada”, destacou o fã do reality show da Globo.

O BBB 24 continua em seu modo turbo até a grande final, que está marcada para terça-feira (16), depois do capítulo da novela Renascer. Quem levará o prêmio milionário para casa?