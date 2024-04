Buda e Giovanna querem ver o ‘circo pegar fogo’ na reta final do BBB 24

Buda e Giovanna já sabem o que fazer para o circo pegar fogo no BBB 24. Depois de vencer pela 5ª vez a prova do líder, Lucas Henrique disse que Giovanna precisa vencer a prova do anjo para fazer os fadas voltarem entre si no próximo paredão.

“Se você ganhar o anjo, vamos quebrar o Top 5 deles”, disse Buda, que ouviu apenas um “aí, o pau vai torar” de Giovanna.

Na varanda, Lucas Henrique lembrou que essa não é a única possibilidade deles verem Matteus, Beatriz, Alane, Isabelle e Davi duelando: “Vamos quebrar o Top 5 se você ganhar o anjo, mas se você não ganhar a gente segue aquele plano. Segue a meta de jogar você e ver o circo pegar fogo”, afirmou o líder do BBB 24.

BBB 24: A ‘última cartada’ dos gnomos foi revelada por Buda e Giovanna (Reprodução/Globoplay)

Com a final do BBB 24 cada vez mais perto, os gnomos que seguem no jogo tentam uma última cartada final, segundo Buda, que disse para Giovanna que eles precisam votar entre eles.

Na conversa, Lucas Henrique disse que “provavelmente” eles vão para berlinda do Big Brother Brasil, mas para não dar um certo gostinho aos fadas é preciso forçar que os rivais votem entre eles no próximo paredão: “”Se eu pegar ou você pegar nós temos que nos indicar. No mínimo tentar a última cartada”, afirmou o atual líder do BBB 24.

Na cozinha da casa, Buda continuou seu raciocínio: “Se eu ganhar ou você ganhar, talvez, a gente se indica. Você me indica e eu te indico para movimentar o jogo. Pode ir sem medo”.

Voltando a conversa sobre a próxima eliminação, que aconteceu na varanda da casa. Giovanna mostrou estar atenta aos passos dos adversários e revelou que Isabelle já está aflita: “Acho que a Isa estava pilhando com isso já”, contou a sister.

O BBB 24 continua em seu modo turbo até a grande final, que está marcada para terça-feira (16), depois do capítulo da novela Renascer. Quem levará o prêmio milionário para casa?