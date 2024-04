Beatriz é a mais protegida: Sister já é vista na final do BBB 24

Beatriz é a mais protegida do BBB 24. Em uma conversa entre Alane e Isabelle, dentro do quarto fadas, a sister foi vista como finalista dentro da casa do reality show da TV Globo.

“Sabia que você é a mais protegida de nós cinco?”, perguntou Alane para Beatriz, que estava deitada em uma das camas. Em seguida, Isabelle concordou com a amiga e acrescentou que ela está no Top de todos que restam dentro do jogo.

Alane reforçou que se Beatriz for para a berlinda junto com qualquer pessoa do quarto fadas, ela segue no BBB 24: “Se for com uma de nós, você não vai embora de jeito nenhum”, constatou a sister, que teve sua teoria confirmada por Isabelle: “É já está na final”.

Isabelle, chegou a chamar Beatriz de “perigosa”, antes de que a conversa tomasse o rumo para a formação do próximo paredão do Big Brother Brasil 24 e disse que ela estava com certeza na final do BBB 24 e que de todas era a mais protegida.

Em seguida, todas começaram a comentar sobre a possibilidade de Beatriz ser indicada pelo líder Buda no próximo paredão da temporada e Bia rezou para que isso não aconteça: “Eu não duvido”, respondeu a vendedora para suas aliadas.

Por fim, Bia disse que Giovanna não pode ganhar a prova do anjo: “Mas, a Giovanna vai de qualquer jeito, a não ser que ela pegue o anjo. Que em nome de Jesus, em nome de Jesus, não é torcendo contra, mas...Por que se ela pegar o anjo, vai dois de nós isabelle”, afirmou a sister.

Em seguida, Bia falou sobre as possibilidades de paredão caso Giovanna vença a prova do anjo: “Já pensou um paredão eu e você, eu e alane, eu e Davi. Tu e Alane, tu e Davi, misercórdia”.