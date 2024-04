BBB 24: MC Bin Laden é eliminado por Davi com 80,34% dos votos em reta final

BBB 24: MC Bin Laden é eliminado em paredão duplo com Davi em reta final (BBB 24: MC Bin Laden é eliminado em paredão com Davi em reta final)

Com o Big Brother Brasil 24 na reta final, o jogo tem ficado cada vez mais decisivo. Nesta quinta-feira (4). o programa contou com a eliminação do emparedado, resultando na saída do brother MC Bin Laden. O participante “Camarote” saiu da casa mais vigiada do Brasil carregando 80,34% dos votos.

Em um paredão duplo, o brother deixou o reality ao disputar com o favorito a levar o prêmio, o “Pipoca” Davi.

Com a diminuição de participantes no Big Brother, a disputa do prêmio milionário tem ficado cada vez mais estreita e definitiva. Desta vez, com o primeiro paredão duplo desta edição, os brothers tiveram a chance de lutar pela permanência dentro do BBB. Como resultado, MC Bin Laden foi o décimo sétimo a deixar o reality show.

Mas e aí, será que o resultado da eliminação te surpreendeu? Confira as porcentagem para permanência no programa:

Davi: 19,66%

MC Bin Laden: 80,34%

Após diversos conflitos com o rival, MC Bin Laden afirma que Davi é uma boa pessoa

Recentemente, Davi e MC Bin Laden protagonizaram uma briga feia após a dinâmica so Sincerão, sob risco de serem até mesmo expulsos do reality show. No entanto, um dos brothers mudou sua visão em relação ao outro na reta final.

Em conversa com Giovanna, Bin afirmou que Davi é uma boa pessoa e não “o monstro” que foi pintado por muitos participantes desta temporada do reality.

O funkeiro soltou a opinião na madrugada da última terça-feira (2): “Mesmo vendo várias coisas que eu pontuei e que depois as pessoas falaram sobre o Davi, eu não consigo ver esse monstro que muita gente apontou que ele era”, disse o participante “Camarote”.

“Ele entende muito bem como é lá fora. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo enxergar essa parada pesada sobre ele”, completa.

Apesar dos conflitos entre a dupla, o MC disse para Giovanna que Davi é uma pessoa com “muita bondade” e que “enxerga muita coisa boa” no participante.