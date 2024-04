BBB 24: Líder pela quinta vez, Lucas Henrique se iguala a recorde histórico do reality após 14 anos Imagem: reprodução Rede Globo

Faltando apenas 11 dias para a final do Big Brother Brasil 24, Lucas Henrique se sagrou Líder mais uma vez, sendo a quinta vez durante o reality. Além disso, o brother ganhou duas Provas do Anjo e uma prova Bate e Volta.

Com a quinta liderança no BBB 24, Buda se iguala a um recorde histórico alcançado há 14 anos, quando Kadu Parga, do BBB 10, também venceu cinco provas.

Além de Kadu e Lucas Henrique, com cinco vitórias, outras sisters alcançaram o feito de quatro vitórias em uma única edição, sendo elas: Fabiana Teixeira (BBB 12), Amanda Djehdian (BBB 15), Emily (BBB 17) e Bruna Griphao (BBB 23).

Relembre a trajetória de Lucas Henrique como Líder:

Se mostrando um bom professor, Buda foi Líder nos 15 primeiros dias do programa, após uma competição de perguntas e respostas divididas em três fases.

Após 30 dias, veio a segunda liderança, em uma prova de resistência que durou nove horas. Já na terceira, o brother contou com um pouco de sorte e precisão, em uma prova em que deveria escorregar por um tobogã e lançar um disco à distância.

Já no BBB ‘Modo Turbo’, o professor de educação física se saiu melhor em mais uma prova em três fases, a primeira de sorte, a segunda de habilidade e a terceira novamente de sorte.

A quinta liderança, alcançada nesta quinta-feira (4) contou com a memória e atenção dos participantes, com Lucas Henrique mais uma vez saindo vitorioso.

