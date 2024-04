BBB 24: Diretora de escola em que Davi estudou resgata vídeo antigo do jovem e relata "estratégias para vencer o jogo" Imagem: Rede Globo e Quem

Se mostrando muito competitivo dentro do BBB 24, as habilidades de estrategista de Davi pôde ser observada muito antes, como é possível observar neste registro divulgado por Luciane Varjão.

A diretora da Escola Municipal Professor Cláudio Veiga, em Salvador, Bahia, divulgou para a ‘Revista Quem’ um vídeo de 2015, gravado pelo professor Leonardo Brandão, onde o participante participa de uma partida de queimada junto com os colegas do 7º ano C.

“Uma das aulas que mais gostava, por ter que se manter em movimento, procurando estratégias para vencer o jogo”, relatou a diretora ao site.

A responsável pela escola também relembrou a trajetória do motorista de aplicativo de 21 anos, que é visto como um dos favoritos para ganhar prêmio milionário do reality.

“Hoje, com 21 anos, e uma história de vida bem desafiadora, usando do eufemismo, para ele não ser chamado de Davítima ou Vitimista! Mas nós, professores dele, mais do que ninguém, sabemos das dificuldades desse jovem, na periferia da nossa cidade”, declarou Luciane.

Para a diretora, mesmo com as discussões dentro do reality, o brother demonstra discernimento e amistosidade.

“Para mim, ele tem demonstrado muito discernimento para perseverar no jogo e ainda manter alguma amistosidade num ambiente que, por vezes, lhe foi tão hostil. Muitas daquelas pessoas [participantes] não são capazes de dimensionar a carga que Davi carregou. Ele tem uma experiência existencial muito forte, que eles não estão capacitados para entender”

Assista ao vídeo feito em 2015:

BBB 24: Diretora de escola resgata vídeo antigo de Davi durante aula competitiva; assista



🎥: Revista Quem pic.twitter.com/9LPUD5QLfK — bnewsvideos (@bnewsvideos) April 5, 2024

