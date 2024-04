As 4 séries de mistério mais populares na Netflix esta semana que estão dando o que falar

As séries de suspense na Netflix capturaram a atenção de milhões de telespectadores em todo o mundo e com razão, pois são histórias que oferecem uma combinação perfeita de mistério, intriga e emoção para manter até mesmo o mais distraído sem pestanejar em cada episódio.

Desde reviravoltas inesperadas até personagens complexos e tramas intrigantes, cada série oferece uma experiência de qualidade cinematográfica única. Sem dúvida, a Netflix se tornou o ponto de encontro das melhores produções.

Então, quer esteja à procura de resolver um crime, descobrir segredos ocultos ou simplesmente desfrutar da emoção do suspense, aqui vai encontrá-lo. Abaixo, deixamos uma lista das séries que têm sido comentadas nesta última semana de março e primeira de abril. Embora algumas delas já tenham vários dias e outras sejam estreias, merecem um lugar no TOP 10 semanal.

Recomendados

O Problema do 3 Corpos: temporada 1

O problema dos 3 corpos Série de mistério que vai te fisgar (Netflix)

Esta tem sido uma série que desencadeou todo tipo de opiniões, mas que vale a pena assistir para que você mesmo julgue. Baseada em uma trilogia do romancista chinês Liu Cixin, ‘O Problema dos 3 Corpos’ centra sua história na China dos anos 60, onde a decisão fatídica de uma jovem ressoa através do espaço e do tempo até os dias de hoje. É uma produção dos criadores de Game of Thrones, então a tensão é garantida.

A sinopse oficial diz: “Quando as leis da natureza desmoronam inexplicavelmente diante de seus olhos, um grupo muito unido de cientistas brilhantes une forças com um detetive pouco convencional para enfrentar a maior ameaça na história da humanidade”.

Homicídio: Nova York

Homicídio: New York Série de mistério que vai te fisgar (Netflix)

Se você gosta do mistério das séries sobre crimes reais, vai adorar esta (além disso, é feita pelo criador de ‘Law & Order’, Dick Wolf). Através de cinco episódios, ‘Homicídio: Nova York’ levará você por alguns dos crimes mais notórios da cidade de Nova York.

Detetives, amigos e familiares das vítimas e sobreviventes desses cinco crimes dão seus depoimentos para contar as histórias de décadas atrás que continuam sendo muito comentadas.

O Sinal: Série Limitada

O Sinal Série de mistério que vai te fisgar (Netflix)

Embora seja uma série de ficção científica, o mistério e o suspense estão presentes desde o primeiro episódio. O Sinal é uma produção alemã que promete ser algo diferente do que você está acostumado, com alta qualidade. Paula (interpretada por Peri Baumeister) é uma astronauta da Estação Espacial Internacional em uma missão para Mudhi (interpretada por Sheeba Chaddha), um bilionário obcecado em encontrar evidências de vida extraterrestre no universo.

Depois de passar meses na ISS, a astronauta Paula finalmente retorna à Terra, mas desaparece sem deixar rasto quando está prestes a se reunir com sua família em casa. Será seu marido, Sven (interpretado por Fitz), juntamente com sua pequena filha, Charlie (interpretada por Bennett), que resolverá o mistério para encontrá-la.

Ripley

Ripley Série de mistério que vai te fisgar (Netflix)

Embora tenha acabado de ser lançada, já está se destacando na lista de séries mais assistidas na Netflix. Escrita, dirigida e produzida pelo vencedor do Oscar Steve Zaillian ('The Irishman'), a série irá te levar a uma jornada cheia de suspense ambientada na Itália dos anos 60. Andrew Scott interpreta Tom Ripley, protagonista desta produção de oito episódios.

Trata-se de uma adaptação do clássico thriller de Patricia Highsmith, ‘O talentoso Sr. Ripley’, de 1955. A história centra-se no vigarista Tom Ripley, um trapaceiro que luta para chegar ao final do mês em Nova York. As coisas dão uma reviravolta de 180° quando ele é contratado por um rico magnata do transporte marítimo para viajar para a Itália e convencer seu filho desgarrado, Dickie, a voltar para casa e se juntar ao negócio da família.