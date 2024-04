"A velha Shakira não vai voltar": fãs perdem as esperanças com a cantora após essas declarações

Shakira tem estado em destaque nas últimas semanas, pois a cantora tem expressado sua opinião sobre vários assuntos, incluindo o feminismo refletido no filme da Barbie e rotulou como “misógina” a história de Adão e Eva. No entanto, o que recentemente chamou a atenção foi sua reflexão sobre seus próprios assuntos.

É bem sabido que a colombiana evoluiu bastante musicalmente e por isso, muitos de seus fãs clamam para que ela retorne ao pop rock e baladas que caracterizaram seus primeiros anos de fama e a levaram ao estrelato internacional, mas finalmente ela quebrou o silêncio sobre sua polêmica evolução musical.

O que Shakira disse sobre suas primeiras músicas

De acordo com El Heraldo, estas palavras foram ditas durante uma entrevista com First We Feast, um popular programa transmitido no YouTube. Durante a conversa, perguntaram a ela se sentia desconforto ao ouvir suas primeiras músicas, e ela respondeu sem rodeios que sim.

"Eu costumava exagerar os gritos na minha voz. 'Lo-le-lo-le-lo-le!' é demais. Acho que foi exagerado", afirmou, gerando indignação nas redes sociais, já que esse era um de seus selos distintivos por muitos anos.

Da mesma forma, Shakira confessou que as gravidezes mudaram sua voz e a deixaram mais grossa, o que a motivou a mudar para outros gêneros musicais que combinem mais com como ela soa atualmente.

“Notei que depois das minhas gravidezes minha voz ficou mais grossa... também minhas escolhas são mais maduras. Eu evoluí como mulher, como pessoa, meu intelecto evoluiu”, disse.

Imediatamente, os internautas se reportaram a respeito, dizendo que “a velha Shakira não reaparece porque já morreu”; “se continuar mexendo com a antiga Shakira teremos problemas”; “E assim foram como morreram nossas esperanças de que faça músicas como Antología”; entre outros comentários.