“A mais invejada”, a cena de beijo de Ricky Martin com uma mulher que incendiou as redes sociais

Ricky Martin O cantor e ator surpreendeu seus fãs com esta cena (@ricky_martin/Instagram)

Ricky Martin é um dos cantores de maior sucesso, mas também está triunfando como ator há alguns anos, surpreendendo com seu talento em filmes como American Crime Story, Versace e recentemente Palm Royale.

Nesta série transmitida pela Apple TV+, o porto-riquenho interpreta Robert Díaz, o barman de um hotel e tem muitas aventuras surpreendentes.

Uma delas ocorreu em um de seus capítulos recentes e deixou mais de um fã de boca aberta, pois foi o sonho de muitas mulheres.

O quinto episódio de Palm Royale surpreendeu a todos ao mostrar esta cena em que Ricky Martin beija o personagem de Maxime Simmons.

"O que ferve em fogo baixo, deve ferver" 🤣😜 #PalmRoyale 🌴👑 episódio 5 já disponível", escreveu o ator compartilhando esta cena em que o personagem Maxime dá um beijo apaixonado e eles têm um momento divertido e sexy.

“Sem demagogia, quem não gostaria de ser Maxime amarrada a Robert que grite agora ou cale para sempre!😂”, “A cena que todas queremos gravar com você 😂😂😍”, “a mulher mais invejada”, “Nãããão que inveja!!!!! Escolhi a carreira errada!!”, “o desejo de qualquer mulher”, “Todas queremos ser ela!”, e “Que cena! 🔥e que inveja haha”, foram algumas das reações nas redes sociais.

E é que o ator tem muitas fãs e muitas mulheres que o amam, e embora todas saibam sua orientação sexual, não param de sonhar e fantasiar com o bonito cantor e ator.

Por isso, essa cena incendiou as redes e fez suspirar mais de uma pessoa que adoraria beijar o Ricky Martin, mesmo que seja apenas na ficção, algo que com certeza causou risos no ator e cantor, pois ele sabe que muitas mulheres o amam.