Renascer: A traição de Damião continua no capítulo desta quinta-feira, 4

A traição de Damião (Xamã) continua no capítulo desta quinta-feira (04). Depois de um tempo hospedada na fazenda Jequitibá-Rei, Eliana (Sophie Charlotte) se rende aos encantos do matador profissional e o clima esquenta em Renascer.

Desde que chegou, a ex-mulher de Venâncio (Rodrigo Simas) já demonstrou que não está interessada apenas nas terras herdadas por ele, mas também pelos encantos do funcionário de José Inocêncio (Marcos Palmeira), que levou a dondoca para muitos passeios de cavalo pela propriedade.

Ao longo dos capítulos do remake de Renascer, os dois foram ficando mais próximos e o tabaréu ficou encantado com a beleza de Eliana, e ela, encantada com o jeito rude do matador.

Na novela Renascer, o clima esquenta entre Eliana e Damião durante passeio pela fazenda (Divulgação/Globo)

Mas, antes do clima esquentar, Ritinha percebeu que poderia ser traída por Damião e ficou incomodada, dando um recado bem sério para ela. Segundo ela, se o rapaz pular a cerca, ela fará o mesmo.

Mas, ela não conseguiu deter Eliana, que resolve conhecer as barcaças acompanhada de Damião, que ainda tenta alertar que não é um bom negócio os dois ficarem sozinhos no local, mas a ex-mulher de Venâncio não dá ouvidos e aproveita a ocasião para instigar o personagem de Xamã em Renascer, que não resiste aos encantos da moça.

Na cena, os dois se beijam pela primeira vez na barcaça mas, quando o clima esquenta ainda mais. Porém, Damião se arrepende pensando em Ritinha e deixa Eliana furiosa.

Renascer: Eliana diz que não quer roubar Damião de Ritinha, mas só quer usá-lo (Fábio Rocha/Globo)

Depois disso, ela tenta dar um tapa no rosto de Damião, e deixa claro que não quer roubar o marido de ninguém, apenas usá-lo e jogar fora. No entanto, depois de dar seu recado, ela sai mexida com o beijo.

