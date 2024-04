Profecia de Nostradamus culpa Kate Middleton e seus três filhos pela queda da coroa britânica

Não é segredo para ninguém que a coroa britânica está pendurada por um fio, após a revelação de que o Rei Charles III e a Princesa de Gales, Kate Middleton, estão com câncer. Embora não se saiba o quão avançada está a doença de ambos, tudo indica que a situação no Palácio Real é de extrema preocupação e que as especulações estão avançando.

Diante dessa situação difícil, os meios de comunicação britânicos se perguntam repetidamente o que acontecerá com a coroa se ambos os personagens falecerem. Outros consultaram o famoso livro As Profecias do renomado astrólogo francês Michael de Notre-Dame (conhecido como Nostradamus) em busca de respostas sobre o futuro da monarquia inglesa.