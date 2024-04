Princesa Leonor: revelam o polêmico apelido que seus colegas da Academia Militar lhe deram

A princesa Leonor está há várias semanas no olho do furacão devido à sua implicação em vários aspectos relacionados com a sua formação militar, bem como o desempenho de todas as suas funções como futura herdeira do trono espanhol. Depois de demonstrar sua grande profissionalidade no dia 12 de outubro, onde a filha mais velha dos Reis de Espanha cativou milhares de pessoas com seu uniforme de gala do Exército da Terra, Leonor está totalmente consciente de todos os desafios que terá que enfrentar.

O novo apelido da princesa Leonor

Enquanto esse momento chega, vazou uma informação que à primeira vista pode parecer normal, mas por se tratar da princesa Leonor chama poderosamente a atenção. E é que foi revelado que a filha dos reis não escapou de ter seu próprio apelido.

O apelido da princesa Leonor A princesa Leonor completou 18 anos e ela gosta dançar e se divertir com seus amigos (Instagram: @princesaleonorhd)

Na Academia Militar de Saragoça, como é habitual, a princesa Leonor se adaptou como uma das cadetes. Também foi divulgado que, como é comum, a próxima herdeira do trono não escapou de ter seu próprio apelido. No entanto, este apelido é reservado para círculos próximos, privados e para seu círculo íntimo, uma vez que, se ela ouvir alguém dizê-lo publicamente, poderia resultar em uma dura punição.

A princesa de Astúrias tem seu próprio apelido na Academia Militar.

A cadete Borbón Ortiz tem o apelido de cadete ‘Bombón’, conforme revelado por um general de divisão aposentado, Rafael Daniel Álvarez. Um apelido “muito bem colocado e merecido: a Dama Cadete Bombón. Com todo o meu respeito. Alteza”, escreveu o general em seu site. Um apelido que pode ser considerado machista ou denigrante por alguns, enquanto a maioria o tem encarado com diversão e carinho, levando em conta os apelidos que podem ser dados. Além disso, suspeita-se que para Leonor e seus pais será do seu agrado.