“Pensei que era Britney Spears”: o último vídeo de Shakira deixou os fãs confusos por esta razão

O que têm em comum Shakira e Britney Spears? Além de serem famosas, estrelas do pop e grandes cantoras, o último vídeo da colombiana no Instagram gerou comparações entre as duas. E não porque se trata de uma colaboração entre as artistas, mas sim pelo quão ‘estranho’ parecia.

Não é segredo para ninguém que a intérprete de Baby One More Time tem feito um uso extravagante de suas redes sociais ultimamente, o que até motivou rumores de que ela não está bem mentalmente. Desde danças exóticas, nus, poses reveladoras, escritos polêmicos e mais fazem parte de seu conteúdo.

Bem, agora a barranquillera está estreando seu álbum Las Mujeres Ya No Lloran e atualizou seu perfil com um reel que tem recebido críticas de todos os tipos.

Por que compararam a Shakira com Britney Spears?

Na gravação, Shakira aparece promovendo sua nova música ao lado de Rauw Alejandro, chamada Cohete, que faz parte do álbum. Vestindo um traje esportivo branco, destacando o moletom com zíper frontal e óculos de sol para complementar o visual, ela se move sorridente diante da câmera.

No entanto, muitos consideraram um pouco extravagante da parte de Shakira, assim como Britney Spears faz em seus vídeos controversos.

"Não sei por que razão pensei que era um dos vídeos da Britney Spears"; "Me deu a mesma sensação da Britney"; "Total Britney este vídeo"; "Dá um pouco de cringe como os vídeos da Britney"; escreveram os internautas.

Mas esse não foi o único comentário que a ex-parceira de Gerard Piqué recebeu. Outros aproveitaram a oportunidade para lembrar a ela que sua música soa muito "sintética" e para pedir que pare com os "preenchimentos" porque "está começando a deformar seu rosto".