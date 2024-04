Netflix: a arrepiante minissérie de 3 episódios baseada em fatos reais que vai te impactar

A Netflix chega com uma nova minissérie para os amantes de operações e missões secretas. É uma história cheia de perseguições policiais baseada em fatos reais que pretende manter os milhões de assinantes à beira de seus assentos. Com apenas 3 episódios, ‘Cidade do Medo: Nova York vs. A máfia’ consegue contar os mistérios que cercam a cidade de Nova York.

A minissérie de três episódios que narra a luta policial contra a máfia na cidade de Nova York nas décadas de 70 e 80

Com apenas 3 episódios, a Netflix consegue detalhar perfeitamente tudo o que aconteceu na ‘Big Apple’ quando diferentes famílias criminosas controlavam tudo. A minissérie policial é ideal para assistir no final de semana, pois mostra todas as investigações realizadas pela polícia naquela época para capturar diversos chefes da máfia que cometeram os atrozes crimes nos quais é baseada ‘Cidade do Medo: Nova York vs. A máfia’.

"Cinco famílias da máfia dominavam Nova York à base de sangue nos anos setenta e oitenta, até que um grupo de agentes federais fez o impensável: enfrentá-las", revela a sinopse oficial na Netflix.

‘A Cidade do Medo: Nova Iorque vs. A máfia’ é baseada em fatos reais

‘A Cidade do Medo: Nova York contra a máfia’ é uma série de estilo documental que segue a história da luta implacável entre as forças policiais de Nova York e as poderosas organizações criminosas que dominaram a ‘Big Apple’ por décadas. Desde os anos mais sombrios da década de 1970 até os inúmeros esforços para destruir a máfia nos anos 80 e 90. Além disso, a série oferece uma visão fascinante e arrepiante dos confrontos da lei contra o crime nas ruas.

Da mesma forma, ‘Cidade do Medo: Nova York vs. A máfia’ revela todas as provas que os promotores tiveram que usar para conseguir colocar atrás das grades os criminosos que mantiveram o contrabando e o tráfico de drogas sob seu controle por várias décadas.