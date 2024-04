'Musa do Cruzeiro', Giovanna do BBB 24 revela encontro com ex-jogador de futebol: "Ele é um gatão" Imagem: reprodução Rede Globo e redes sociais

Em conversa com antes da festa que rolou na última quarta-feira (3) no BBB 24, Matteus pergunta para Giovanna se a sister conhece o ex-jogador de futebol Rafael Sóbis. A mineira confirma e diz que já se encontrou com o atleta, que é gaúcho.

“Eu acho que perguntei para ti se você conheceu o Rafael Sóbis, você conhece, né? Que jogou lá em Belo Horizonte”, pergunta o brother.

“Sim! Na época que ele jogava, era a mesma época que eu representava o time no concurso. Aí, quando eu comparecia em alguns eventos, ele estava”, diz a sister. “Que joia! Ele é rockeirão, você sabia?”, pergunta Matteus. “Ele é um gatão, isso sim!”, afirma Giovanna.

Os dois continuam a conversa, e o gaúcho relembra sobre a família do atleta. “Ele é casado com a Leonora Weimer, que foi Miss Rio Grande do Sul. Linda, né?”, recorda o gaúcho. “Linda também! Ele é muito educado. Muito gente boa”, concorda a mineira.

Tempo depois, Matteus comenta que conheceu o ex-jogador ao disputar um concurso de beleza no Rio Grande do Sul, estado de Rafael Sóbis e do brother.

Na carreira de jogador, Sóbis se destacou nas passagens pelo Internacional, onde ganhou duas Libertadores, e também pelo Cruzeiro, vencendo duas Copas do Brasil. Já no Fluminense foi campeão do Campeonato Brasileiro.

Sister do Top 8 planeja pular pelada na piscina mais uma vez: ‘Bora?’

Com a final do BBB 24 chegando, a oportunidade de fazer um VT marcante fica cada vez menor, então, Alane resolveu planejar uma nova ida para piscina sem roupa. Isso mesmo, a sister pretende pular pelada na piscina pela mais uma vez e ganhou o apoio de outra participante.

Depois do show de Paulo Ricardo, que foi cancelado por não abraçar Davi, e o fim da festa desta quarta-feira (03), Alane foi para o quarto fadas e durante uma conversa com Beatriz revelou que gostaria de reviver o momento em que todos os aliados pularam sem roupa na piscina da casa do BBB.

No quarto fada, Alane disse que iria pular sem roupas na piscina pois não está encontrando os seus biquinis: “E se eu pular na piscina nua? Eu não sei onde estão os meus biquinis”, comentou a bailarina.