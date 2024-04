Mais uma vez Ben Affleck é acusado de mostrar desinteresse por J.Lo

Jennifer Lopez e Ben Affleck têm sido um dos casais mais midiáticos da indústria do entretenimento devido à sua longa história de amor. No entanto, apesar de terem sido considerados por um momento ‘um exemplo’ de que aqueles que estão destinados a ficar juntos sempre se reencontram, depois de se casarem em 2022, fizeram todos duvidarem. Isso fez com que os olhares estivessem mais do que nunca sobre eles.

Affleck é um dos atores mais aclamados de Hollywood, com múltiplos prêmios, incluindo dois Oscars, enquanto Jennifer Lopez é uma das cantoras, atrizes e empresárias mais destacadas de Hollywood. No entanto, uma coisa que os fãs notaram sobre ambos é a linguagem corporal deles sempre que são vistos juntos.

Por um lado, eles apontam que ele raramente sorri ou parece obrigado a fazer aparições públicas com sua esposa, gerando muitas especulações sobre o estado de espírito do ator ou seu relacionamento com a cantora.

Ben Affleck e Jennifer Lopez em busca de uma nova casa desencadeiam críticas

Jennifer López e Ben Affleck foram fotografados procurando uma casa na cidade de Nova York durante o fim de semana, quase um ano depois de comprarem sua mansão de US$ 60 milhões em Beverly Hills. O casal se aventurou na cidade para ver várias casas geminadas no Upper East Side, mas desencadearam críticas pela forma como estavam se tratando, já que aparentemente ele estava sendo “muito indiferente” com ela.

De acordo com os fãs, Affleck estaria evitando tocar e olhar nos olhos de Lopez, que o mostra carinhosa o tempo todo. "É óbvio que eles estão sempre fingindo amor". "Meu Deus, ele está mais indiferente do que isso?". "Ele nem olha para ela! Muito estranha toda a linguagem corporal dele". "Ben está sendo obrigado a fazer um show de amor que não sente", lê-se nas redes sociais.

Muitos foram os gestos de desprezo que Affleck teria tido com a chamada Diva do Bronx desde que estão juntos, e os fãs foram os primeiros a notá-los. Em fevereiro, os paparazzis os capturaram abraçando e beijando, mas mais uma vez era ela quem procurava carinho, enquanto ele a ignorava, algo que para qualquer um seria humilhante.

Outra situação que causou alerta é a aparência do ator, pois internautas afirmam que ele parece descuidado, o que os levou a acusar a cantora de querer controlá-lo como "uma marionete".

Todos já conhecem a história de Jennifer López e Ben Affleck: saíram juntos pela primeira vez no início dos anos 2000, cancelaram seu noivado para seguir caminhos separados em 2004; reavivaram seu romance em 2021 e se casaram no verão passado.

Desde então, ambos têm lutado para manter a sua família misturada unida, o que inclui promover a convivência saudável entre os três filhos de Affleck que ele compartilha com sua ex-esposa Jennifer Garner, e os gêmeos de López, fruto de seu relacionamento com Marc Anthony.