Está o usando? Amigos alertam Shakira sobre as supostas más intenções de sua nova conquista

Shakira teve muitas razões para celebrar esta temporada, não só pelo lançamento de seu novo álbum, ‘Las mujeres ya no lloran’, que chega sete anos após ‘El Dorado’, mas também porque estaria dando uma nova chance ao amor.

Desde que a colombiana lançou os primeiros teasers do que seria o videoclipe da música 'Puntería', no qual ela aparece ao lado do ator britânico Lucien Laviscount, os rumores de romance dispararam.

Embora Shakira tenha dado entrevistas para falar sobre seu projeto musical, nunca mencionou a participação de Laviscount em 'Puntería', mas sim de Cardi B, com quem gravou a música. Dias depois do lançamento, foram vistos juntos saindo do que parecia ser um jantar íntimo no restaurante italiano Carbone, na cidade de Nova York, reforçando as teorias de um romance.

Recomendados

A relação entre Shakira e Lucien foi confirmada?

Após dias de especulações, amigos próximos à cantora expressaram preocupação sobre as verdadeiras intenções do ator, temendo que ele esteja com ela “por interesse”.

"Shakira está desesperada para se apaixonar, mas seus amigos estão preocupados porque Lucien tem subido lentamente na escala de celebridades enquanto namora mulheres que eram tudo menos famosas que Shakira", disse uma fonte ao DailyMail.com com exclusividade.

Eles afirmaram que ela "não superou Gerard Piqué" e que todos ao seu redor "sabem que Lucien é um rebote". "Ela está saindo com alguém que temem que seja um jogador e vá queimá-la", disseram.

O relacionamento da colombiana com o ator britânico teria sido confirmado Instagram (Instagram)

Claro, os fãs também têm expressado suas suspeitas em relação ao ator, já que ele poderia estar se "aproveitando" do grande sucesso que a colombiana está tendo agora.

"O acompanhante se sente como se fosse a estrela internacional e Shakira sua acompanhante". "Que curioso que agora ele se mostra assim, será que ele está se aproveitando??". "Nada bobo ele ao buscar se relacionar com Shakira", lê-se nas redes sociais.

Embora também haja aqueles que mostram seu apoio dizendo que a cantora deve "aproveitar o momento" já que ela está "em seu melhor momento" e ele é um homem muito atraente.

"Bem, sabemos que Shakira escolheu Piqué para o vídeo de Waka Waka porque o achou atraente e Lucien Laviscount é muito bonito e o escolheu para o vídeo de Puntería". "Que ela aproveite!! ela é lindíssima e parece ter 25 anos, tanto faz". "Ela tem todo o direito de fazer o que quiser e ele é muito bonito", expressam os internautas.

Laviscount é um ator de 32 anos nascido em Burnley, Reino Unido, com raízes francesas e gregas que tem estado sob os holofotes desde os 10 anos, aparecendo em diversas campanhas publicitárias, bem como em reality shows.

O ator deu o salto para a tela grande em filmes como 'One Night in Istanbul', 'Honeytrap', 'Runaway', 'Threesome' e 'Supernatural', mas foi em 2022 que seu nome começou a soar internacionalmente, graças à sua participação na série 'Emily em Paris', onde interpreta Alfie, o namorado da protagonista.

Em uma entrevista, o ator disse sobre Shakira: “É uma experiência que nunca esquecerei, ela é uma das mulheres mais incríveis que já conheci em minha vida, estou feliz por estar aqui. Ela é maravilhosa. Recebi a ligação, atendi e ainda estou processando tudo. Estou muito orgulhoso”.