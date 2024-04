“Devia usar roupas da sua idade”, o visual de Selena Gomez que foi criticado por parecer “como uma vovó”

Selena Gomez está sempre no centro das atenções em cada uma de suas aparições públicas, mas na mais recente foi ofuscada por seu visual, o qual muitos acharam incompreensível. E é que a famosa optou por um visual clássico e super elegante, que difere bastante de seus outros trajes sensuais, divertidos e juvenis que a caracterizam.

Aos 31 anos, a americana explora diferentes tipos de moda que lhe permitem ter uma aparência versátil, mas que os internautas consideraram inadequado para uma mulher jovem.

Selena Gomez A atriz foi o centro das críticas (Instagram)

O visual de Selena Gomez que foi chamado de "vovó"

De acordo com o relatório da Vogue, este visual da protagonista de Only Murders in the Building foi o que ela usou na apresentação do documentário de seu amigo e colega de elenco, Steve Martin, em Nova York.

Para o evento, Selena Gomez escolheu um vestido preto justo com decote bardot que realçava sua figura, que ela combinou com meias e sapatos da mesma cor, criando um visual totalmente preto bastante sóbrio e formal, que chamou a atenção pelo volume na parte de cima.

"Através do romântico aplicativo de laços, ecoando a tendência coquete que teve um grande auge no início deste ano", explica a mesma fonte, confirmando que se trata de um modelo feito para a atriz por Oscar de la Renta.

Apesar do luxo e da classe que cercaram a intérprete de ‘Boyfriend’, os críticos nas redes sociais não demoraram a aparecer. ‘Vovó Selena’, “Não entendo por que insistem em fazê-la parecer mais velha...”, “É o mesmo conjunto que minha avó usaria para ir à igreja”, “As meias foram demais, adicionaram 10 anos a mais”, “Deveria vestir algo condizente com a sua idade, ela tem apenas 30 anos”; opinaram os internautas a respeito.