Casamento de Deborah Secco e Hugo Moura chega ao fim: “Não subestime o poder se usa irrelevância”, postou o surfista

Deborah Secco vive casamento aberto com Hugo Moura; saiba quem ele é Imagem: reprodução Instagram (@dedesecco)

A assessoria de imprensa da atriz Deborah Secco confirmou o fim do relacionamento com Hugo Moura, com quem estava casada havia 9 anos.

“Os dois estão separados há alguns meses. Mas, estão fazendo isso de forma discreta, em respeito ao Hugo, que não é uma pessoa pública e por preocupação com a filha. Os dois seguem amigos e trabalhando juntos. E não gostariam de falar mais sobre esse assunto”, disse o comunicado.

Deborah e Hugo se conheceram em 2014, após troca de curtidas pelo Instagram e se casou com o surfista baiano em 2015, grávida de Maria Flor.

Desde então, a atriz fez declarações polêmicas sobre seu casamento aberto, dizendo que chegava a transar até 10 vezes por dia no início do relacionamento e dando detalhes sobre o membro do marido. “Além de grande e grosso, ele é duro. Às vezes não dá para fazer aquela garganta profunda porque ele não tem aderência de tão duro”, disse em uma entrevista.

Nos últimos meses, Deborah dizia que Hugo não queria aparecer e por isso estava evitando a exposição. “Ele não é mais ator, começou a trabalhar atrás das câmeras, hoje dirige, fotografa. Então, cada vez mais, tenho evitado expor ele”, disse Deborah.

Logo após o anúncio da separação, o surfista baiano fez uma postagem nas redes na qual declara: “Nunca subestime o poder de sua irrelevância.”