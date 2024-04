BBB 24: Sister do Top 8 planeja pular pelada na piscina mais uma vez: ‘Bora?’ (Reprodução/Globo)

Com a final do BBB 24 chegando, a oportunidade de fazer um VT marcante fica cada vez menor, então, Alane resolveu planejar uma nova ida para piscina sem roupa. Isso mesmo, a sister pretende pular pelada na piscina pela mais uma vez e ganhou o apoio de outra participante.

Depois do show de Paulo Ricardo, que foi cancelado por não abraçar Davi, e o fim da festa desta quarta-feira (03), Alane foi para o quarto fadas e durante uma conversa com Beatriz revelou que gostaria de reviver o momento em que todos os aliados pularam sem roupa na piscina da casa do BBB.

No quarto fada, Alane disse que iria pular sem roupas na piscina pois não está encontrando os seus biquinis: “”E se eu pular na piscina nua? Eu não sei onde estão os meus biquinis”, comentou a bailarina.

Isabelle, que já chegou a dizer que se arrependeu de pular pelada na piscina do BBB 24, incentivou a amiga e chegou a dizer ainda que também pode pular sem a parte de cima da roupa de banho: “Bora. Aí depois eu tenho crise de imaturidade, volto, choro”, responde Cunhã.

Beatriz também ouviu o plano de Alane e disse que ela também toparia pular sem roupa na piscina. Já Isabelle afirmou que mesmo se arrependendo do ato no passado, incentivava a amiga, que disse que estava pronta para “pular nua”.

Antes do resultado do 16º paredão, Alane e Beatriz são acusadas de encenar choro no quarto fadas (Reprodução/Globoplay)

Isabelle revela que estava pensando em fazer o mesmo: “Eu estava pensando nisso, sabia? Falei: ‘ah, quer saber... Naquele dia eu me arrependi, mas eu vou de novo”, revelou a manauara.

Por fim, Alane disse que desta vez elas deveriam “levantar o braço” e mostrar tudo para o público do BBB 24.

Vale lembrar que Davi e Bin se enfrentam no paredão desta quinta-feira (04). Será que o trio pula na piscina sem roupa para comemorar, caso o motorista de aplicativo fique no Top 7 do BBB 24?