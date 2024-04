BBB 24: Mãe de Alane detona Nizam e aprova amizade com Davi: “Fazia mal a ela e a todos na casa”

Garantida no top 8 do BBB 24, a trajetória de Alane não começou muito bem dentro do reality. Contudo, a aproximação com Isabelle, Matteus e principalmente Davi, fez bem para a sister, na opinião de Aline Dias, sua mãe.

“Eu sempre falo que as pessoas que têm um bom coração acabam se encontrando. Eu conheço o Davi assim como todos os telespectadores, e a Alane o conhece pelo mesmo tempo que nós o conhecemos. Então não tenho como fazer uma avaliação. Mas acredito muito na energia boa das pessoas”, diz a mulher em entrevista.

A mãe da bailarina também relembra o início da filha no programa, quando a jovem se envolveu com o Nizam. Aline diz que pôde comparar o romance com um relacionamento antigo da filha, que durou dois anos e que rendeu até uma entrevista para uma matéria no ‘Fantástico’ em 2022.

“Às vezes acontece da gente se apaixonar por alguém que não existe. A gente se apaixona por uma coisa que a gente inventou e, com o tempo, a gente vai descobrindo e vendo a verdade”, disse Alane na época em entrevista para o programa.

Já a mãe comenta que ex-BBB Nizam fazia mal para a filha dentro do reality. “Fiquei muito preocupada, porque me lembrei desse outro relacionamento que ela teve. Ele fazia mal a ela e a todos na casa. Mas sou muito apegada a Deus e rezei muito por ela todos os dias. Tenho certeza que isso fez diferença.”

Ladra? Não! Desconcentrada

A mãe de Alane também defendeu a sister sobre a fama de ‘ladra’ que ganhou na internet, após tentar levar um item do programa de recordação para casa.

“Ela é exatamente isso que está mostrando no programa. Ela tem essas distrações assim mesmo. Ela é desconcentrada, não vê maldade em algumas coisas. Estão dizendo que foram várias coisas, mas foi uma coisa só. Ela pegou o copo para lembrar da festa que aconteceu no dia do aniversário dela. Aqui em Belém tem muito o hábito de fazer esses objetos para os convidados levarem depois da festa. Coisas que seriam descartadas. Então foi por isso”.

