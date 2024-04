BBB 24: Davi diz que não pressiona Isabelle, mas web afirma o contrário

Emparedado, Davi aproveitou a festa desta quarta-feira (03) para conversar com Isabelle sobre o fato da sister se sentir pressionada no BBB 24.

Depois do show de Paulo Ricardo, a dupla sentou para conversar e o motorista de aplicativo resolveu colocar tudo em panos limpos. Segundo ele, a sister não tem que se sentir pressionada porque ele não faz isso com ela.

“Eu não te pressiono, você é livre, você faz o que quiser. A vida é sua, você já é adulta, então, você fala. Eu só queria te ajudar em uma situação. Era só isso”, disse Davi.

Recomendados

Davi diz que não pressiona Isabelle durante a festa do BBB 24 (Reprodução/Globo)

O brother, que enfrenta MC Bin Laden no paredão desta quinta-feira (04), disse ainda que é amigo de Isabelle e que fez coisas para ajudá-la e não para que ela se sinta pressionada durante o confinamento no BBB 24.

Público detona Davi mais uma vez

A conversa entre Davi e Isabelle voltou a incomodar o público que acompanha o BBB 24. Muitos usaram as redes sociais para afirmar que Davi estava mais uma vez “entrando na cabeça” da manauara: De novo? Cara pé no saco”, escreveu um perfil.

Um outro disse que Davi não pressiona Isabelle, mas “come o juízo dela” todos os dias. Cansado da atitude do brother, um hater demonstrou isso em palavras: “Começou a encheção de saco dele outra vez”.

Há também quem diga que Davi faz isso sempre quando está no paredão do BBB: “Anotem aqui e tirem print: Toda vez que ele está no paredão, ela trata ele assim. Quando ele volta, chama de amigo e diz que quer ser equipe . Anotem e me avisem”.

O paredão entre Davi e MC Bin Laden terá seu resultado divulgado nesta quinta-feira (04) durante o Big Brother Brasil ao vivo. Quem você quer que seja eliminado na reta final do reality show da Globo?