Balão sobrevoa a casa do BBB 24? Antes do paredão, participante bronca (Reprodução/Globo)

A produção do BBB 24 desmentiu que um balão voou por cima da casa onde o Top 8 vive neste momento. Tudo começou quando Alane disse aos seus aliados que viu um balão sobrevoando e acabou deixando os colegas bem atentos.

“Depois que passou esse balão no céu hoje, é um sinal que tudo vai mudar”, disse a morena para Davi, que perguntou: “Passou o quê?”.

Em seguida, Alane e Isabelle confirmaram que viram um balão voando sobre a casa do BBB 24: “Estava eu e o Matteus. Ele viu dois pontinhos no céu, e a gente ficou: ‘O que é aquilo?’. E foi se aproximando. A Isabelle falou que era um OVNI”, disse a sister.

Recomendados

Alane diz que viu balão no BBB 24 e leva bronca da produção (Reprodução/Globoplay)

Após ouvir a fala da bailarina do quarto fada, a produção do BBB desmascarou e deu uma bronca na sister. Pela manhã, um sinal de “atenção” soou na casa e o aviso de “proibido falar” estava em todos os telões da casa. Sabendo do que se tratava, Alane se desculpou e mudou o tom da conversa.

Wanessa e Vanessa Lopes para final do BBB 24

Após deixarem o BBB 24, Wanessa Camargo e Vanessa Lopes podem aparecer na grande final do reality show, marcada para terça-feira (16). Ao que parece, a Globo “esqueceu” uma regra de edições anteriores e mandou o convite para a cantora e a influenciadora.

Globo ‘esquece’ regra e convida Wanessa e Vanessa Lopes para final do BBB 24 (Reprodução)

Segundo a regra, tomada no BBB 23, por exemplo, os participantes expulsos ou que abandonam o reality show não podem participar de qualquer outro momento dentro da casa, ou seja, são excluídos totalmente dos encontros, como a final e o programa 101, que acontece depois que o campeão ou campeã é revelado por Tadeu Schmidt.

Desta vez, Boninho teria deixado a regra de lado e convidado Wanessa Camargo, que foi expulsa do Big Brother Brasil, e Vanessa Lopes, que desistiu da corrida pelo prêmio milionário ao apertar o botão gigante que fica na sala da casa, para a festa final, que acontece no dia 16 de abril.