Avó faz pedido especial para Bin permanecer no BBB 24: ‘Ele tem bom coração’ (Reprodução)

Bin enfrenta Davi em mais um paredão do BBB 24 e, desta vez, a avó do funkeiro resolveu fazer um pedido especial para que o neto continue no reality show até a final, marcada para terça-feira, dia 16.

Eu sou a avó de MC Bin Laden e queria falar um pouco sobre ele. Ele é um menino muito bom, de bom coração”, começou ela, em um vídeo publicado no perfil oficial do artista no Instagram.

No recado, ela comoveu os seguidores do último camarote dentro da casa ao afirmar que o músico passou fome durante a infância : “Ele sofreu muito na vida, passou muita fome. Ele só tinha um tênis e uma calça muito grandona”, completou a senhora.

Ainda sobre o vídeo, a avó de MC Bin Laden disse que o cantor já ajudou muito a família e que o admira muito: “Eu agradeço muito a Deus por ele estar onde ele está. Que Deus abençoe ele, abençoe todos vocês aí, que cubra vocês de benção”.

Já na legenda, a equipe que cuida do perfil de Bin nas redes sociais colocou que este é “um dos recados mais fofos e especiais” postados até o momento e pediu para que os fãs do funkeiro “não parem de votar” para que ele permaneça no BBB 24.

Bin pediu para ir pro paredão

Antes do modo turbo começar no BBB 24, Bin chegou a dizer para Buda que precisava enfrentar Davi no paredão. Segundo o famoso, a disputa teria que ser entre os dois e não em um paredão triplo.

No 17º paredão do BBB 24, o público precisa decidir entre Davi e Bin (Reprodução/Divulgação/Globo)

Para o último famoso dentro do BBB, é preciso enfrentar os dois favoritos da temporada para ter certeza que o resultado está correto: “Eu preciso ir pro paredão de novo, mano. Preciso enfrentar o Davi e a Bia. Só nós três, para gente entender”, disse o funkeiro.

Em seguida, Bin revela para Buda que ele precisa saber qual é a sua chance de chegar na final do Big Brother Brasil: “Eu preciso entender se eu tenho força para final, tá ligado”.