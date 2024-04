Assim Salma Hayek pareceria se fosse homem, graças a este design feito pela Inteligência Artificial

Salma Hayek fez seus seguidores no Instagram explodirem de risos com uma recente publicação celebrando a chegada do “Dia da Mentira” nos Estados Unidos. Através de uma série de fotos, ela mostrou como seria seu rosto se fosse homem.

Todos os que seguem Salma Hayek no Instagram conhecem o seu estilo de publicação. Num post, pode mostrar-se como a bomba sexy que é, noutro destaca o seu lado maternal, familiar, de esposa ou amiga. Enquanto outros te podem fazer explodir de riso.

Basicamente, Salma Hayek se mostra no Instagram como ela é: uma pessoa alegre. É assim que ela aparece nesta postagem em que parece um homem bonito, graças à popular tecnologia de Inteligência Artificial.

"Cuidado meninos e meninas, não se deixem enganar neste #DíaDeLosInocentes 🤡", escreveu Salma em sua postagem que acompanha quatro fotos.

Na primeira foto, que mostramos na publicação que incorporamos na nota, vemos um homem com barba cheia e algumas mechas grisalhas, que estariam relacionadas à idade deste personagem, que teria a mesma idade que Salma Hayek, 57 anos. A própria atriz mexicana diz que o nome de sua versão masculina é Salvador Hahayek.

Salma e Salvador Instagram

Segundo a revista Quien, a publicação se tornou viral e se encheu de comentários em questão de minutos. Destacamos alguns dos mais engraçados que pudemos ler.

“Esse seria um homem muito bonito, com certeza”, “Eu sairia com os dois”, “Escuta, Salma, eu nem gosto de homens, mas nesse caso eu gostaria de você”, “Meu Deus, Salma, sua versão masculina parece inalcançável, deve ter um monte de mulheres ao redor dele”, foram alguns dos comentários lidos no post.