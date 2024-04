Além das redes sociais: Jade Picon brilha como palestrante em Harvard

Jade Picon, conhecida influenciadora digital e empresária, está vivendo um momento excepcionalmente marcante em sua carreira: ela foi convidada para palestrar na prestigiada Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Este convite vem como parte da Brazil Conference, um evento que reúne figuras proeminentes de diversas áreas como política, jornalismo, esporte e entretenimento para compartilhar suas perspectivas e experiências com os alunos da universidade.

A notícia foi compartilhada pela própria Jade em seus stories do Instagram, onde expressou grande entusiasmo e honra com o convite. “Eu vou pra Harvard! Que honra! Feliz demais em compartilhar isso com vocês!”, disse ela, mostrando-se incrivelmente empolgada com a oportunidade de estar ao lado de nomes tão influentes e de poder também assistir a palestras de outras personalidades marcantes. O evento promete ser um espaço de troca rica e diversificada, trazendo à tona debates e discussões de relevância para o contexto brasileiro e global.

O encontro, organizado pela comunidade brasileira de estudantes em Harvard, está em sua décima edição e acontecerá em Boston, Massachusetts. Além de Jade, a lista de palestrantes inclui outras figuras conhecidas do público brasileiro como a cantora Ivete Sangalo, o rapper e ator Xamã, a vencedora do BBB 21 Juliette, entre outros. O evento também será transmitido online, permitindo que um público mais amplo possa participar desse momento de aprendizado e inspiração.

Vale lembrar que a influencer agitou as redes sociais ao anunciar na segunda-feira (dia 01), através de um post no Stories da sua conta no Instagram, que estava em um dia cheio de planejamentos com muita coisa boa a caminho.

Acompanhada por um vídeo compartilhado em seus Stories do Instagram, a notícia gerou grande expectativa entre fãs e seguidores, que ficaram ansiosos para descobrir o que Jade estava preparando.