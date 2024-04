Acusam Shakira de tornar a vida de Clara Chía “impossível”

Mais uma vez, Shakira volta a ficar no olho do furacão por sua relação com Gerard Piqué, pai de seus filhos, e a atual parceira do espanhol, a jovem catalã Clara Chía. Isso foi confirmado pelo site El Nacional de Cataluña.

O meio espanhol afirmou que a artista, que recentemente lançou seu novo álbum de estúdio intitulado ‘Las mujeres ya no lloran’, ainda está “tornando a vida impossível” para o novo amor de Gerard Piqué, tudo por causa da maneira como ela lidou com o acordo após a separação deles, algum tempo atrás.

De acordo com o portal, o acordo de guarda de Milan e Sasha revela que, durante os períodos de férias escolares, como o Dia de Ação de Graças, o Natal e a Semana Santa, passarão a maior parte do tempo com Gerard Piqué.

No verão, o ex-jogador de futebol terá seus filhos 70% do tempo, enquanto o restante será desfrutado com a artista colombiana. Além disso, o empresário catalão tem o direito de visitar seus filhos na Flórida por dez dias por mês. No entanto, a informação indica que a cantora, agora nos Estados Unidos, considerou uma cláusula que proíbe Clara Chía de se aproximar das crianças em qualquer circunstância.

Shakira e Gerard Piqué: um novo capítulo no relacionamento do jogador e da cantora

"Apesar dos rumores de que Shakira poderia estar flexibilizando essas restrições, a realidade é que a cantora continua firme em sua postura de manter Clara Chía afastada de seus filhos. Durante as férias da Semana Santa, Chía foi obrigada a deixar a residência compartilhada com Piqué para cumprir os termos do acordo de custódia, o que demonstra o controle que Shakira exerce sobre a situação", revela o site.

Por esta razão, o site catalão afirmou que “a guerra estoura novamente” apesar da distância física que separa Shakira e Gerard Piqué.

“Esta situação evidencia a complexidade das relações familiares, especialmente quando figuras públicas estão envolvidas. A batalha pela custódia dos filhos, combinada com rumores e tensões entre os pais, cria um cenário difícil para todas as partes envolvidas. Conforme o conflito entre Shakira, Piqué e Chía continua se desenrolando, fica claro que a situação poderia se tornar ainda mais complicada no futuro”, afirmou o portal catalão.