A Rainha Letizia não estaria mais vivendo com o Rei após suposta infidelidade

O casamento do Rei Felipe VI e da Rainha Letizia tem estado nos últimos meses sob escrutínio, depois que Jaime del Burgo, ex-cunhado da monarca, afirmou que ambos foram amantes, causando grande escândalo entre os seguidores da casa real espanhola.

A imagem de Letizia foi visivelmente afetada pelas acusações, por isso muitos espanhóis esperam ver o Rei divorciado, enquanto outros confiam que são apenas especulações e más intenções para prejudicá-la.

No meio dos rumores, o casamento apareceu várias vezes acompanhado como um casal feliz, mas meios de comunicação internacionais garantem que se trata de um plano para aparentar e não desestabilizar a coroa.

A rainha Letizia já não vive com o rei Felipe VI?

Parece que a relação entre os reis da Espanha enfraqueceu depois que Jaime del Burgo revelou com luxo e detalhes o que teria sido seu romance com Letizia, levando Felipe a se distanciar de sua esposa e limitar a comunicação aos compromissos reais.

Jaime del Burgo, que foi marido de Telma Ortiz, irmã de Letizia, não se calou e, através de um livro de Jaime Peñafiel, falou sobre a monarca, apesar dos supostos pedidos dela para manter o romance em silêncio.

Foi o meio de comunicação 'El Nacional' que assegurou que Letizia Ortiz já não vive com Felipe no Palácio da Zarzuela, pois se mudou para um prédio próximo chamado Magnolia. Suas filhas convivem com ela de vez em quando quando deixam suas atividades. Lembre-se que Leonor está se preparando na academia militar, enquanto Sofia está estudando no País de Gales; ambas aproveitam o tempo com seus pais durante os períodos de férias.

Recentemente, a família real posou junta nas festas de Páscoa, mas de acordo com a mídia, Leonor e Sofía também têm mantido distância de sua mãe, então costumam passar mais tempo com o rei.

Até agora, a suposta infidelidade da ex-jornalista não foi confirmada, e é a palavra de Del Burgo contra a dela, que preferiu ficar em silêncio no meio do tumulto como um ato de inocência, pois sua estratégia tem sido desconsiderar essas histórias.