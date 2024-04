Revista Playboy de Cleo Pires se torna rara e preço do produto em venda online impressiona

Deixando de circular de forma impressa e regular em 2017, após 42 de existência no Brasil, a revista Playboy teve diversas edições memoráveis.

Uma delas tinha como capa Cleo Pires, que estampou a edição comemorativa de 35 anos da revista, em 2010. O que pouca gente sabia é que essa se tornaria uma das edições com o valor mais alto vendida entre os colecionadores.

Contudo, não é qualquer revista que possui o alto preço. De acordo com o site ‘Extra’, existiram duas capas diferentes para a atriz, uma delas lançada normalmente nas bancas e outra que foi dada exclusivamente para a equipe responsável pela edição de 35 anos.

Segundo a matéria, foram impressos apenas 100 exemplares, com um deles sendo vendido em um sebo online por R$ 26.750.

De acordo com o ex-proprietário da revista, Lucas Hit, a venda foi feita em janeiro para um colecionador que mora nos EUA.

“O cliente é um colecionador que mora nos Estados Unidos, e me procurou por eu já ter vendido uma edição dessas há três anos. Sem dúvidas essa é a revista mais rara de toda a história da ‘Playboy’ no Brasil”, explicou o dono do sebo virtual.

“Já vendi mais de 3 mil revistas nos últimos dois anos. O colecionismo está mais vivo do que nunca, e nós amamos o impresso, o papel. Sempre penso que somos a última geração que ainda gosta e valoriza ter uma revista ou um jornal físico nas mãos, esse é um prazer que nenhum ensaio digital e nenhuma inteligência artificial pode fazer pela gente, não trocamos o papel por nada!”, disse o colecionador brasil, em entrevista.

“Uma capa diferente das duas que foram para as bancas, essa edição tão rara tem o logo dourado, é numerada e com uma capa dura. Esse é o item mais raro entre os colecionadores da revista Playboy no Brasil. É a segunda edição dessa capa tão rara que eu vendo aqui no Sebo do Hit em 3 anos”, escreveu Lucas em seu Instagram.