Quem votou para Pitel sair do BBB 24? Público detona Globo após eliminação

Pitel foi eliminada do BBB 24 com 82% dos votos e levantou a seguinte pergunta entre os fãs do reality show: Quem votou para a sister sair da temporada?

Com o resultado, mais uma vez, a favor do quarto fadas, a Globo precisa enfrentar mais uma polêmica virtual, já que parte do público enxergava Giovanna Pitel como uma das finalistas do Big Brother Brasil, que chega ao final no dia 16 de abril.

Após o anúncio feito por Tadeu Schmidt na noite desta terça-feira (02), o público que acompanhou a eliminação de Pitel do BBB 24, com 82% dos votos válidos, correu para o perfil oficial do reality para detonar a Globo: “Pitel sair com 82% para Alane e Beatriz é um crime”, disse um fã.

Recomendados

BBB 24: Pitel é a décima sexta eliminada do reality show com % dos votos (Reprodução/TV Globo)

Outro disse que afirmou que a saída de Giovanna do Big Brother Brasil deixa claro como está a sociedade: “Pitel eliminada pela Alane deixa claro como nossa sociedade está realmente doente. Foi um prazer conhecer uma participante tão especial e incrível”.

Vale lembrar que Fernanda, sua aliada na casa, deixou o reality no último domingo (31) com 50,09% dos votos.

Público reconhece a sister

Mesmo eliminada do BBB, Pitel teve seu jogo reconhecido pelos fãs do programa, que desejaram sucesso e muita sorte fora da casa: “Uma querida...uma pena esse favoritismo. Teria sido um BBB bem diferente sem esse moleque favorito de vocês”, afirmou uma falando sobre o favoritismo de Davi no reality.

BBB 24: Pitel faz promessa ousada à MC Bin Laden caso volte do Paredão Imagem: reprodução Rede Globo

Há também quem aponte que a saída do BBB 24 foi um “livramento para Pitel”, afirmando que ela não precisa mais “conviver com Beatriz, Alane e Davi”, que foram chamados de insuportáveis.

No modo turbo, a final do BBB 24 está marcada para o dia 16 de abril, depois do capítulo inédito da novela Renascer. Agora, restam apenas 8 competidores, mas um novo paredão entre MC Bin Laden e Davi está em votação e o resultado sai na quinta-feira (04).