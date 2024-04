Os filmes de Lindsay Lohan que você pode assistir em streaming

Lindsay Lohan voltou a fazer filmes, lembrando por que foi considerada por alguns como a rainha das comédias românticas, e agora várias de suas produções, incluindo as novas, estão disponíveis na Netflix, pois lembremos que a atriz assinou um acordo com a plataforma de streaming para seu retorno.

Aqui estão os filmes que você pode assistir da artista na Netflix e em outras plataformas.

Desejo Irlandês

É a nova produção, que estreou há alguns dias na Netflix. "O rapaz dos sonhos de Maddie está prestes a se casar com sua melhor amiga, quando um desejo esculpido em uma antiga pedra da Irlanda muda seu destino", diz a sinopse.

Natal de surpresa

Foi lançado no final de 2022, marcando o retorno oficial de Lohan à atuação. "Uma herdeira sofre amnésia após um acidente de esqui e é cuidada pelo dono de uma pousada e sua filha", diz a sinopse.

Meninas malvadas

Não poderia faltar um dos grandes sucessos da atriz. Trata-se de um filme lançado em 2004, dirigido por Mark Waters, com Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Amanda Seyfried e Lacey Chabert como protagonistas. O roteiro, escrito por Tina Fey, é inspirado no livro Queen Bees and Wannabes de Rosalind Wiseman.

Sorte grande

Trata-se de uma produção, na qual os papéis principais são interpretados por Lindsay Lohan e Chris Pine. O filme foi lançado ao público em 12 de maio de 2006.

Uma jovem mulher, que sempre teve uma vida elegante, vê sua sorte mudar depois de beijar um estranho em uma festa a fantasia.

Quase grávida

“Thea, uma jovem mulher cuja vida é um tanto desastrosa, inventa que está ‘grávida’ para evitar que seu chefe a demita”, diz a sinopse.