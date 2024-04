‘O preço do prazer’, o filme erótico da Netflix que está arrasando com suas cenas quentes

‘O Preço do Prazer’ se tornou uma das últimas apostas da Netflix, que tem dado o que falar, não apenas pelo sucesso que alcançou em pouco tempo desde o lançamento, mas também pelas cenas picantes que possui.

O sucesso dele tem sido marcado por uma grande controvérsia, pois em vários países o filme foi proibido, incluindo Dubai, onde consideram o conteúdo inapropriado para o público. Embora o filme tenha sido lançado nos cinemas em novembro de 2021, foi em 2024 que atingiu o auge da fama, ao chegar à plataforma de streaming, ao narrar o mercado sexual nos Emirados Árabes Unidos.

Sobre o que é 'O Preço do Prazer', o novo filme da Netflix

'O preço do prazer' foi dirigido por Maria Sadowska e é baseado no livro 'Girls from Dubai'. A trama mostra a história de uma jovem chamada Emi, que busca o sucesso a qualquer custo, encontrando-se no meio de momentos terríveis.

"Emi é uma jovem bonita e ambiciosa que há anos sonha em fazer parte do exclusivo mundo do luxo. Sem hesitar, ela aproveita cada oportunidade que surge, tornando-se uma acompanhante VIP e protagonista de uma vida de excessos. Em breve, é ela quem, a convite dos xeques árabes, começa a recrutar jovens, celebridades, estrelas da tela e modelos polonesas. No entanto, este mundo luxuoso e inacessível em breve mostrará seu lado mais sombrio e perigoso", diz a sinopse.

Paulina Galazka, Katarzyna Figura, Katarzyna Sawczuk, Olga Kalicka e Giulio Berruti, são alguns dos atores que lideram o elenco e que têm recebido elogios por suas atuações.

Muitos a rejeitam e outros a aclamam, levando-a a se posicionar em vários países no TOP10, graças aos seus dramas intensos cheios de paixão, poder, ambição, luxo, adrenalina e sexo.

Emi acaba envolvida com vários xeques árabes, aos quais ela deve satisfazer seus desejos sexuais, ao se tornar uma acompanhante e recrutar outras garotas.

Embora ela esteja conseguindo o que buscava ao se envolver em um mundo cheio de luxos, também fica exposta aos perigos dessa vida, então o poder e o dinheiro têm um alto preço.