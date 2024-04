“Não tenho muito tempo restante”: as opções de LeBron James para estender sua carreira até os 40 anos

LeBron James contra los Nets Brooklyn Nets forward Noah Clowney (21) defends against Los Angeles Lakers forward LeBron James (23) during the second half of an NBA basketball game Sunday, March 31, 2024, in New York. (AP Photo/John Munson) (John Munson/AP)

No domingo, LeBron James teve uma grande atuação contra os Nets, com 40 pontos e nove arremessos de três que igualaram seu recorde de 21 anos de carreira, aproximando os Lakers de garantir pelo menos sua presença no Play-In dos playoffs.

Parecia um dia feliz, mas nos vestiários do Barclays Center, em Brooklyn, um sério LeBron James causou um terremoto na NBA ao revelar que a aposentadoria está muito próxima.

Quando perguntado até quando ele vai jogar, LBJ respondeu que "não muito mais. Não vou jogar mais 21 anos, com certeza. Não sei quando a porta para a aposentadoria se fechará, mas não tenho muito tempo restante".

A confissão de LeBron foi recebida com surpresa na NBA, pois, apesar de ter 39 anos, ele ainda é um dos jogadores mais importantes da liga e apresenta o melhor desempenho de sua carreira nos arremessos de três pontos.

Até quando LeBron James tem contrato com os Lakers?

LeBron ainda tem mais um ano de contrato com o time de Los Angeles por 51 milhões de dólares, mas tem a opção de declinar e se tornar um agente livre neste verão. A intenção de LBJ e dos Lakers é manter o vínculo.

Mas há um fator mais importante do que o conforto de LeBron na cidade de Los Angeles, as aspirações esportivas e o dinheiro: o sonho de James é jogar pelo menos uma temporada com seu filho Bronny, e esse desejo pode mudar todo o cenário.

Bronny James poderá ser selecionado no próximo Draft da NBA?

O filho mais velho de LeBron sofreu um ataque cardíaco em julho do ano passado durante um treino da USC (Universidade do Sul da Califórnia), mas em dezembro ele conseguiu estrear com os “Trojans” no campeonato da NCAA.

No entanto, Bronny (1,93 m e 95 kg) foi titular em apenas seis jogos pela USC e média de 4,8 pontos, números que dificilmente o permitiriam ser selecionado nas duas rodadas do próximo Draft da NBA.

Mas como é o filho de LeBron James e juntá-lo com seu pai teria um grande sucesso comercial e midiático, as opções de Bronny de jogar na NBA vão além das estatísticas.

Se Bronny James optar por não se inscrever no Draft de 2024, ele voltará para a USC para continuar ganhando experiência e aumentar suas chances para a próxima temporada, o que obrigaria LeBron a jogar até os 41 anos para compartilhar o vestiário com seu filho mais velho.