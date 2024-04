Líder pela 4ª vez no BBB 24, Buda não encontra foto de Camila e web não perdoa

Líder pela quarta vez no BBB 24, Buda voltou a ser motivo de comentários durante a madrugada desta quarta-feira (03). Como previsto, Lucas Henrique não encontrou nenhuma foto de Camila, sua ex-mulher, no quarto e acabou virando um dos assuntos preferidos entre fãs do reality show.

Enquanto Buda mostrava para Giovanna as fotos da família no quarto do líder, um telespectador que acompanhou tudo disse que o brother sabe que está solteiro, mas que optou em “não querer falar” nada sobre o assunto, pelo menos, até a grande final do BBB, que acontece no dia 16 de abril.

Um outro afirmou que Lucas falou que “não tem uma foto da Camila de novo” e deu risada ao questionar se o participante “não percebeu ou se faz de retardado” até agora.

Vale lembrar que o “sumiço de Camila” já foi comentado por Lucas Henrique em festas, almoço do anjo e até no presente da Páscoa, mas, até o momento, a produção não deu nenhum recado formal para o brother, pelo menos, diante do público.

Voltando a quarta liderança de Buda no BBB 24, o brother movimentou a web, que chegou a afirmar que Arthur Aguiar, campeão do BBB 22, foi “mais fiel” do que Lucas dentro do reality show da Globo.

Uma outra pessoa, optou em ir ao perfil oficial do BBB no Instagram, para comentar que “se você acha que tá ruim pra você, é que você não viu o quanto esse Buda tá lascado”, reforçando que ele terá muitos problemas quando sair do confinamento.

Ainda na onda do “cadê a Camila gente”, uma fã do Big Brother Brasil disse que Buda está “com a consciência pesada” e que ele quer livrar a própria cara: “Não cola Buda, você mostrou sim quem é realmente”.

Ela ainda disse que não acredita nas “lágrimas de crocodilo” e afirmou que Lucas Henrique “julgou muitas vezes” e que o melhor seria ele parar de tentar “falar bonito”, já que precisa colher suas consequências do jogo e fora do BBB.