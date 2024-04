José Inocêncio morre em Renascer? Tião revela se mata ou não o personagem

José Inocêncio (Marcos Palmeira) vai morrer em Renascer? Depois de escapar com vida de alguns arapucas na primeira fase do remake, o protagonista da novela da Globo pode precisar fugir de um novo matador contratado por Egídio (Vladimir Brichta).

Querendo ver Sandra (Giullia Buscacio) longe de João Pedro (Juan Paiva), no capítulo desta terça-feira (02), o vilão de Renascer fez uma proposta ousada para Tião Galinha (Irandhir Santos), seu funcionário na fazenda, e ele revela se aceita o acordo em cenas que vão ao ar nesta quarta-feira (03).

Mesmo por uma grande quantia de dinheiro, Tião decide que não volta à fazenda do protagonista para matar José Inocêncio. Desta maneira, o peão não aceita sujar as mãos de sangue e deixa o coronel Egídio muito irritado.

Recomendados

Egídio manda Tião Galinha matar o protagonista de Renascer (Léo Rosario/Globo)

Vale lembrar que no passado, Tião Galinha e José Inocêncio estiveram juntos em Renascer por causa do cramulhão. Na cena, que levou a web ao delírio, o protagonista da novela da Globo conta o que acontece quando alguém deseja fazer pedidos ao diabinho.

Na conversa, José Inocêncio explica que a entidade vai cumprir com o prometido, mas que levará a alma de um de seus filhos. Atento, o personagem de Irandhir Santos na novela das 21 horas escuta tudo com muita atenção e parece estar suando conforme José Inocêncio fala sobre o diabinho. Mas, no final, ele diz que quando ficar rico terá muitos filhos com sua esposa, demonstrando que fará de tudo para conseguir o cramulhão.

Em Renascer, Tião pergunta para José Inocêncio sobre como conquistar o diabinho (Reprodução/Globo)

Depois disso, Tião Galinha se torna muito grato por José Inocêncio, já que seu grande desejo é ser um homem muito rico.

O elenco de Renascer é formado por Marcos Palmeira, Humberto Carrão, Juliana Paes, Duda Santos, Vladimir Brichta, Julia Lemos, Irandhir Santos, Alice Carvalho, Belize Pombal, Fabio Lago, Pedro Neschling, Adanilo, Patrícia França, Evaldo Macarrão, Jackson Antunes, Eli Ferreira, Rodrigo Simas, Maria Fernanda Cândido, Theresa Fonseca, Sophie Charlotte, Xamã, Mell Muzzillo, Juliane Araujo, Gabriel Sater, Renan Monteiro, Marcello Melo Jr., Juan Paiva, Quitéria Kelly, Uiliana Lima, Ana Cecília Costa, Samantha Jones, o cantor Xamã, Chico Diaz, Enrique Diaz, Breno da Matta, Edvana Carvalho, Nicolas da Paz, Gabriela Medeiros, Antonio Calloni, Matheus Nachtergaele, Lívia Silva e Almir Sater.

* As informações podem ser modificadas em função da edição das novelas da Globo.