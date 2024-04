Isabelle é alvo de haters após conversar com grilo no BBB 24; veja os comentários

Isabelle é alvo de haters após conversar com grilo no BBB 24 (Reprodução/Globoplay)

Isabelle conversou com um grilo durante a madrugada desta quarta-feira (03), mas o que viralizou mesmo foram os comentários nas redes sociais sobre o momento entre a sister e o inseto.

Na web, a situação acabou divertindo parte do público, mas atiçou principalmente os haters da manauara. Uma pessoa, por exemplo, disse que o grilo estava “jogando mais do que Isabelle” na reta final do BBB.

Outro hater da sister preferiu destacar que Isabelle não consegue bons resultados nas provas do reality show: “Fica fazendo sinal de flecha, mas nem força pra jogar bolinhas na prova ela teve”, escreveu ela no Instagram oficial do Big Brother Brasil, seguido por um emoji de gargalhada.

Aproveitando o engajamento do assunto nas redes sociais do reality show, uma pessoa que acompanha o BBB 24 de perto disse que Isabelle está apelando dentro da casa e ressaltou: “Apelando demais. Ela copia tudo que Alane faz e não tem personalidade”.

Voltando a conversa de Isabelle com o grilo, um fã do reality show chegou a dizer que o inseto gosta de “planta”, ironizando o jogo da sister dentro da casa.

Há também quem tenha dito que Cunhã prefere a companhia dos grilos do que de Davi, seu principal aliado dentro do BBB: “Nossa que falta de assunto. Essa menina falar com o grilo gente…que preguiça”.

Por fim, há hater que prefere acreditar nos sinais divinos. Uma pessoa disse que se Isabelle encontrou o inseto é porque já está “na hora dela sair” do BBB 24. Será que ela será votada para os próximos paredões da temporada?

Faltam poucos dias para o BBB 24 acabar. A TV Globo definiu que a grande final do reality show acontece na terça-feira (16) e que até lá o programa entra no modo turbo. Para quem vai sua torcida na reta final?