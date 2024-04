“Godzilla x Kong” estreia em grande estilo: esta é a arrecadação do filme em seu primeiro fim de semana

Godzilla e Kong: The New Empire investiga mais profundamente os Titãs e suas origens Warner Bros. Pictures (Foto: Cortesía Warner Bros. Pictures)

O confronto épico entre Godzilla e Kong deixou a todos surpresos com sua impressionante arrecadação em seu primeiro fim de semana de estreia. O filme “Godzilla x Kong: The New Empire” conseguiu arrecadar US$80 milhões nos cinemas da América do Norte, superando as expectativas iniciais.

Apesar das projeções iniciais de arrecadação entre US$50 e US$55 milhões, “Godzilla x Kong” superou todas as previsões. O apoio do público e a disponibilidade de formatos premium contribuíram para esse surpreendente sucesso de bilheteria.

Recepção crítica

Embora a crítica não tenha ficado tão impressionada com o filme, o público demonstrou um grande apoio. "The New Empire" recebeu uma classificação de "A-" no CinemaScore, 6.7 no IMDb e 54% no RottenTomatoes.

A bilheteria internacional também testemunhou o sucesso deste filme. O filme arrecadou US$114 milhões em 64 territórios internacionais, totalizando US$194 milhões globalmente. Isso o coloca como o terceiro filme de maior bilheteria do ano.

Além disso, teve impacto no desempenho de outros filmes, como "Ghostbusters: Frozen Empire" da Sony, que concorre em um mercado similar e experimentou uma queda de 65% em seu segundo fim de semana.

Com um orçamento de produção deUS$135 milhões, “The New Empire” precisa continuar atraindo espectadores para justificar seu investimento. Embora seja muito cedo para prever a receita final, o filme parece estar a caminho de superar seu antecessor, “Godzilla vs. Kong”, revela a Variety.

Origens dos monstros

Godzilla é um icônico monstro fictício que tem aparecido em inúmeros filmes japoneses desde 1954. Ele é conhecido por sua aparência de dinossauro gigante e sua capacidade de emitir raios atômicos. Ele representa a força e a destruição desencadeada pela radiação nuclear.

Por outro lado, King Kong é um gigantesco macaco que tem sido o protagonista de vários filmes desde 1933. Ele é conhecido por sua inteligência e seu vínculo emocional com os humanos. Kong é retratado como um símbolo da natureza selvagem e da conexão entre a humanidade e a vida animal.