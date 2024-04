Este é um dos filmes mais fortes que lideram o TOP 10 da Netflix hoje: sua trama vai te chocar

A Netflix surpreende todas as semanas com a lista dos filmes mais assistidos, mostrando que sempre tem algo interessante a oferecer. Desde emocionantes thrillers até comédias românticas, documentários, produções internacionais e filmes infantis, o TOP 10 da plataforma revela todos os títulos que valem a pena assistir.

É assim que esta semana você poderá encontrar na lista Jogando a Linha, uma poderosa exploração do perdão, reconciliação e conexão humana através das fronteiras e do tempo.

Neste filme, o diretor Joshua Caldwell e o escritor Stephen Camelio abordam um tema extremamente delicado, como o estresse pós-traumático com o qual um veterano de guerra deve lidar, mesmo anos depois de ter retomado sua vida.

Recomendados

Uma história chocante que está dando o que falar na plataforma Netflix (Netflix)

A história que contam não trata de pessoas ou eventos específicos, mas é uma compilação de eventos e experiências reais coletadas por Stephen Camelio, cujo próprio pai serviu no Vietnã.

O título do filme faz referência à técnica de ajustar a linha de pesca com mosca para enfrentar as correntes de água. No entanto, embora seja um retrato autêntico e delicado do estresse pós-traumático a partir dessa atividade, há muito mais a destacar.

Sobre o que exatamente é ‘Jogando a Linha’?

Colter (Sinqua Walls), um sargento da Marinha, retornou recentemente do Afeganistão, onde sofreu ferimentos pouco antes de concluir sua missão. Agora, ele luta com flashbacks e pesadelos sobre o que seus colegas fuzileiros navais viveram, assombrado pela culpa de não conseguir evitar suas perdas. Apesar de ter passado por vários centros de reabilitação, seus sintomas de transtorno de estresse pós-traumático continuam esmagadores.

O médico que o atende o emparelha com um veterano e pescador de mosca chamado Ike (Brian Cox), cuja saúde também está em declínio. Embora Ike inicialmente resista à companhia de Colter, a instrução é que ele não deve pescar sozinho. Assim, à medida que passam tempo juntos, descobrem que têm mais em comum do que imaginavam. Durante esse tempo, conhecem Lucy (Perry Mattfeld), uma bibliotecária e voluntária do centro de reabilitação, cuja perspectiva de vida os ajuda a mudar.

Algo importante que os espectadores devem saber sobre o tema de ‘Jogando a Linha’ é não subestimar as consequências enfrentadas pelos veteranos de guerra. De acordo com relatórios, até 22 veteranos se suicidam todos os dias. Alguns relatórios apontam que a taxa de suicídios é superior a 40.

No filme, também é focado na pesca com mosca, assim como na atenção psicológica. Acredita-se que o ambiente tranquilo e relaxante ao ar livre, juntamente com o foco necessário para pescar com mosca, pode ajudar a reduzir os sintomas de estresse pós-traumático, como ansiedade, insônia e memórias intrusivas. Esta forma de terapia também pode promover a conexão com a natureza e promover um senso de calma e bem-estar.