‘Descendentes: Ascensão de Copas’, quarto filme da franquia ‘Descendentes’, ganhou um trailer oficial e data de estreia nesta terça-feira (2). O filme, a ser lançado exclusivamente na plataforma do Disney+ em 12 de julho, conta com Kylie Cantrall como Red, a princesa do reino do País das Maravilhas e a mais nova Filha de Vilão (ou FV), que é pega em flagrante por Chloe, a filha de Cinderela e do Rei Encantado, incorporada por Malia Baker.

A trama acompanha a jornada de Red e Chloe que, apesar de suas diferenças, terá de se unir para lutar contra as forças do mal. Afetada por um golpe contra Auradon por parte da Rainha de Copas, a dupla terá de deixar seus conflitos de lado e viajar no tempo para reverter o episódio responsável por tornar a mãe de Red em uma vilã.

‘Descendentes: Ascensão de Copas’: saiba o que esperar da sequência da franquia (Reprodução/Disney+)

A produção é composta por um novo grupo de Filhos de Vilões, além de trazer personagens antigos como Brandy incorporando Cinderela, Rita Ora como a Rainha de Copas, Dara Reneé como Uliana, Ruby Rose Turner como Bridget/Rainha de Copas jovem, Morgan Dudley como Ella/Cinderela jovem, Joshua Colley como Gancho jovem, Peder Lindell como Morgie, Grace Narducci como Fay/Fada Madrinha jovem, Jeremy Swift como Diretor Merlin, Paolo Montalban como Rei Encantado e Leonardo Nam como Maddox Hatter.

China Anne McClain também retorna como Uma, a personagem queridinha que ocupa o cargo de diretora da Auradon Preparatória, bem como Melanie Paxson em seu papel de Fada Madrinha.

Trailer oficial

Como um bom seguimento musical da franquia, a trilha sonora do quarto filme conta com sete novas canções originais, duas reprises e um cover de “So This is Love”, da clássica animação Cinderela. A trilha sonora de “Descendentes: A Ascensão de Copas Original Soundtrack” será lançada em 12 de julho pelo Walt Disney Records. Assista ao trailer: