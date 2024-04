Davi e Bin se enfrentam no paredão do BBB 24; será que o público decidiu?

No 17º paredão do BBB 24, o público precisa decidir entre Davi e Bin (Reprodução/Divulgação/Globo)

Com a eliminação de Pitel um novo paredão foi formado no BBB 24 e, desta vez, Davi e Bin se enfrentam numa berlinda dupla, como o funkeiro desejou após brigar com o motorista de aplicativo durante o Sincerão.

Rivais de longa data dentro do reality show, o camarote e o pipoca vivem o 17º paredão até a noite de quinta-feira (04), durante o BBB 24 ao vivo. Mas, será que o público das redes sociais já decidiu quem será o próximo eliminado?

Rolando a barra de comentários no perfil oficial do BBB no Instagram é difícil revelar quem realmente sairá do reality, afinal, tudo está bem dividido.

Enquanto os fãs de MC Bin Laden pedem para intensificar os pedidos de “fora Davi”, aqueles que gostam do motorista de aplicativo afirmam que Davi é o “campeão” do BBB 24, independente do paredão que enfrentar.

Logo após a formação do paredão ao vivo, um perfil chegou a afirmar que “todo o Universo sabe que é para tirar o Bin” do BBB 24. Já um outro, a favor de Davi, disse que “não importa se ele perde prova ou quantas vezes ele vá ao paredão, ele já é o campeão de todas as maneiras”.

Bin pediu para ir pro paredão

Antes do modo turbo começar no BBB 24, Bin chegou a dizer para Buda que precisava enfrentar Davi no paredão. Segundo o famoso, a disputa teria que ser entre os dois e não em um paredão triplo.

Bin e Davi brigaram diversas vezes no BBB 24 (Reprodução/Globoplay)

Para o último famoso dentro do BBB, é preciso enfrentar os dois favoritos da temporada para ter certeza que o resultado está correto: “Eu preciso ir pro paredão de novo, mano. Preciso enfrentar o Davi e a Bia. Só nós três, para gente entender”, disse o funkeiro.

Em seguida, Bin revela para Buda que ele precisa saber qual é a sua chance de chegar na final do Big Brother Brasil: “Eu preciso entender se eu tenho força para final, tá ligado”.