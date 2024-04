BBB 24: Pitel é a décima sexta eliminada do reality show com 82% dos votos

Depois de mais uma semana de tensão e afunilamento do no Big Brother Brasil 24, o programa contou com a eliminação do emparedado nesta terça-feira (26), resultando na saída da sister Pitel. A participante “Pipoca” saiu da casa mais vigiada do Brasil carregando 82% dos votos.

Vale lembrar que Fernanda, sua aliada na casa, deixou o reality no último domingo (31) com 50,09% dos votos. Com a diminuição de participantes no Big Brother, a disputa do prêmio milionário tem ficado cada vez mais estreita e definitiva. Desta vez, com um paredão triplo, os brothers tiveram a chance de lutar pela permanência dentro do BBB. Como resultado, Pitel foi a décima sexta a deixar o reality show.

Mas e aí, será que o resultado da eliminação te surpreendeu? Confira as porcentagem para permanência no programa:

Alane: 12,38%

Beatriz: 5,62%

Pitel: 82%

Pitel teria feito promessa “ousada” caso voltasse ilesa do paredão

Depois do grupo do “Quarto Fada” ter feito uma promessa no paredão anterior, desta vez o “Quarto Fada” pensou em elaborar uma ação caso Pitel voltasse do paredão de hoje (2).

Em conversa com MC Bin Laden, Pitel revelou que faria uma tatuagem caso conseguisse voltar do paredão no qual disputava permanência com Alane e Beatriz.

“Tomara que você esteja totalmente errada e você vai voltar no bagulho”, diz o MC. “Aí se eu não voltar eu não quero um braço fechado, não. Eu quero dois. Está me devendo dois agora”, promete Pitel.

“Mas você vai voltar. Se você voltar, você vai tatuar ‘Bololo haha’ em um dos braços. Você vai fechar os dois e vai ter que escrever”, disse o funkeiro, escolhendo a possível tatuagem da sister. “Eu escrevo. Eu boto ‘Bololo haha’ no braço porque eu sei que não volto”, diz a sister. “Mas você vai voltar”, responde Bin.

Bin também não escapou, já que Pitel disse para ele tatuar algo também. Sendo assim, o funkeito bateu o martelo em registrar a letra “P”.