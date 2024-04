Em conversa com Alane e Beatriz, Isabelle comenta sobre arrependimento dentro do BBB 24, após ter pulado na piscina sem a parte de cima da roupa junto com as sisters, além de Matteus e Davi, que pularam nus.

De acordo com a manauara, ela estava ‘deslumbrada’ e ‘empolgada’. “Ai, gente, a minha cabeça ficou um pouco preocupada hoje. Uma neura brotou em meu coração. Vocês têm neuras, eu também tenho. Não sei, aquele dia do pulo da piscina, depois eu fiquei pensando... Estava conversando com Giovanna, fiquei pensando nisso”.

BBB 24: Isabelle diz que se arrependeu de pular na piscina seminua e Beatriz rebate: “Divertido e marcante” Imagem: Rede Globo

Porém, para Alane e Beatriz, a ação não foi nada exagerada. “Não vi nada de errado nisso, do fundo do meu coração”, respondeu Alane. “Eu acho que sou muito deslumbrada às vezes, empolgada, sabe?”, diz a manauara.

Recomendados

LEIA TAMBÉM: BBB 24: A ‘última cartada’ dos gnomos foi revelada por Buda e Giovanna

“Eu acho que essa atitude não foi de empolgação, deslumbramento, porque de todos, você foi a pessoa que mais pensou antes de fazer, então não foi tipo... Eu não achei errado”, opina a bailarina. “Achei divertido. Marcante”, finaliza Beatriz.

Adorei, essa turma está salvando o jogo — Lucianhagoffer (@lucianhagoffer) March 28, 2024

Isabelle é alvo de haters após conversar com grilo no BBB 24; veja os comentários

Isabelle conversou com um grilo durante a madrugada desta quarta-feira (03), mas o que viralizou mesmo foram os comentários nas redes sociais sobre o momento entre a sister e o inseto.

Na web, a situação acabou divertindo parte do público, mas atiçou principalmente os haters da manauara. Uma pessoa, por exemplo, disse que o grilo estava “jogando mais do que Isabelle” na reta final do BBB.

Outro hater da sister preferiu destacar que Isabelle não consegue bons resultados nas provas do reality show: “Fica fazendo sinal de flecha, mas nem força pra jogar bolinhas na prova ela teve”, escreveu ela no Instagram oficial do Big Brother Brasil, seguido por um emoji de gargalhada.

Aproveitando o engajamento do assunto nas redes sociais do reality show, uma pessoa que acompanha o BBB 24 de perto disse que Isabelle está apelando dentro da casa e ressaltou: “Apelando demais. Ela copia tudo que Alane faz e não tem personalidade”.

Voltando a conversa de Isabelle com o grilo, um fã do reality show chegou a dizer que o inseto gosta de “planta”, ironizando o jogo da sister dentro da casa.