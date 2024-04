BBB 24: Davi prevê ‘guerra’ em top 5 com aliados e Lucas Henrique arma plano: “Não tem para onde fugir. Agora já era”

A madrugada desta quarta-feira (3) foi intensa e cheia de conversas no BBB 24. Após a eliminação de Pitel, uma nova Prova do Líder vencida por Lucas Henrique e a formação de Paredão duplo em que Davi enfrenta MC Bin Laden, os brothers conversaram sobre a reta final do reality.

Batendo papo com os aliados, Davi comentou sobre a possibilidade de um top 5 formado apenas pelo seu grupo e que, caso isso aconteça, vai ser um enfrentando o outro.

“Estou imaginando, se sobrar nós cinco, quando chegar nós cinco, vai ser um enfrentando o outro no Paredão”, diz o baiano. “Aí ferve”, complementa Matteus.

“Não tem para onde fugir. Agora já era”, diz Davi. “Aí bato minha cabeça na parede”, comenta Beatriz. “Tem que afastar todos assim, fica cada um em uma ponta do sofá”, conclui o gaúcho.

Lucas Henrique arma plano para ‘quebrar’ Fadas

Restando apenas três participante do Quarto Gnomos, com um deles no Paredão, Lucas Henrique arma plano com Giovanna, caso Bin seja eliminado. “Ou seja, de quinta para domingo vai ser eu, você e alguém”, diz Giovanna.

“Provavelmente, mas se eu pegar ou você pegar a gente tem que se indicar. Para no mínimo tentar a última cartada”, sugere Lucas.

“Se eu ou você ganhar a prova a gente se indica. Você me indica ou te indico pra movimentar o jogo”, diz o capoeirista, e a nutricionista concorda. “Lógico”.

