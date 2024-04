BBB 24: A ‘última cartada’ dos gnomos foi revelada por Buda e Giovanna

Com a final do BBB 24 cada vez mais perto, os gnomos tentam uma última cartada para continuar na disputa pelo prêmio milionário. Tudo foi descoberto na manhã desta quarta-feira (03), durante uma conversa entre Buda e Giovanna.

Ao lado de Bin, que está emparedado, a dupla conversava sobre como movimentar o jogo nos próximos dias e Giovanna, que foi líder por duas vezes, disse que de quinta para domingo os dois vão aos próximos paredões.

Lucas Henrique disse que “provavelmente” eles vão para berlinda do Big Brother Brasil, mas para não dar um certo gostinho aos fadas é preciso fazer um trato caso um dos dois ganhe a liderança para forçar os rivais a votarem entre si.

“Se eu pegar ou você pegar nós temos que nos indicar. No mínimo tentar a última cartada”, afirmou o atual líder do BBB 24.

Mesmo presente na mesa da cozinha, MC Bin Laden, que enfrenta o paredão contra Davi nesta quinta-feira (04), ficou calado, mas Buda continuou seu raciocínio: “Se eu ganhar ou você ganhar, talvez, a gente se indica. Você me indica e eu te indico para movimentar o jogo. Pode ir sem medo”.

O público apoia Buda

A última cartada de Buda e Giovanna foi aprovada por parte do público que assiste a reta final do BBB 24. Nas redes sociais, muitos anônimos comentam ,em tom de deboche, que essa ideia seria genial.

“A ordem não altera os fatos para nós”, escreveu uma pessoa, que deixou claro que votará em Lucas ou Giovanna nas próximas eliminações.

Um outro disse que os gnomos tentam jogar, mas todos vão sair do BBB 24: Tentando jogar, mas vão sair de um em um. Agora, não tem jeito não”.

Já um torcedor dos participantes do quarto Fadas disse que está com o quinteto até o final do reality show e chamou a ideia de Buda de “jogada de mestre”. Segundo ele, essa “será a jogada mais inteligente” até o momento.